Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 21 листопада
Сьогодні, 18:47
За поточну добу противник завдав 1 авіаційний, 2 ракетні удари та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
У прикордонних районах Брянської та Курської областей противник продовжує утримувати окремі підрозділи своїх військ.
На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Стариця, Огірцеве, Зарубинка, Амбарне та Дворічна Харківської області.
На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону, здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів, Котлярівка, Табаївка, Піщане і Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Площанка і Макіївка на Луганщині та Ямполівка, Торське і Берестове Донецької області.
На Бахмутському на Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. На Новопавлівському напрямку противник веде активну оборону на захоплених рубежах. Проводить обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обʼєктів в районах 21 населеного пункту. Серед них - Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Водяне, Вугледар, Соледар, Майорськ, Мар’їнка та Первомайське Донецької області.
На Запорізькому напрямку ворог обороняється. Здійснив обстріли наших позицій з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Від артилерійського вогню противника постраждали райони 9 населених пунктів.
На Криворізькому та Херсонському напрямках противник створює ешелоновану систему оборони, удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів, не припиняє артилерійські обстріли позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Вів вогонь з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Осокорівка, Гаврилівка, Милове, Шляхове, Веселе, Висунці, Велетенське, Станіслав та Херсон.
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Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
У прикордонних районах Брянської та Курської областей противник продовжує утримувати окремі підрозділи своїх військ.
На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Стариця, Огірцеве, Зарубинка, Амбарне та Дворічна Харківської області.
На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону, здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів, Котлярівка, Табаївка, Піщане і Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Площанка і Макіївка на Луганщині та Ямполівка, Торське і Берестове Донецької області.
На Бахмутському на Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. На Новопавлівському напрямку противник веде активну оборону на захоплених рубежах. Проводить обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обʼєктів в районах 21 населеного пункту. Серед них - Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Водяне, Вугледар, Соледар, Майорськ, Мар’їнка та Первомайське Донецької області.
На Запорізькому напрямку ворог обороняється. Здійснив обстріли наших позицій з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Від артилерійського вогню противника постраждали райони 9 населених пунктів.
На Криворізькому та Херсонському напрямках противник створює ешелоновану систему оборони, удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів, не припиняє артилерійські обстріли позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Вів вогонь з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Осокорівка, Гаврилівка, Милове, Шляхове, Веселе, Висунці, Велетенське, Станіслав та Херсон.
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