Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 21 листопада

За поточну добу противник завдав 1 авіаційний, 2 ракетні удари та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення.Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.У прикордонних районах Брянської та Курської областей противник продовжує утримувати окремі підрозділи своїх військ.На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Стариця, Огірцеве, Зарубинка, Амбарне та Дворічна Харківської області.На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону, здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів, Котлярівка, Табаївка, Піщане і Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Площанка і Макіївка на Луганщині та Ямполівка, Торське і Берестове Донецької області.На Бахмутському на Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. На Новопавлівському напрямку противник веде активну оборону на захоплених рубежах. Проводить обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обʼєктів в районах 21 населеного пункту. Серед них - Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Водяне, Вугледар, Соледар, Майорськ, Мар’їнка та Первомайське Донецької області.На Запорізькому напрямку ворог обороняється. Здійснив обстріли наших позицій з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Від артилерійського вогню противника постраждали райони 9 населених пунктів.На Криворізькому та Херсонському напрямках противник створює ешелоновану систему оборони, удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів, не припиняє артилерійські обстріли позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Вів вогонь з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Осокорівка, Гаврилівка, Милове, Шляхове, Веселе, Висунці, Велетенське, Станіслав та Херсон.