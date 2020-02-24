Чому час відключення електроенергії не завжди співпадає з графіками: пояснення «Волиньобленерго»

Чому час відключення електроенергії не завжди співпадає з графіками: пояснення «Волиньобленерго»
Графік погодинного відключення (ГПВ) хоч і є плановим, однак застосовується він у зв’язку із ненормальним режимом роботи енергосистеми України, тому вказані у ньому години можуть змінюватись.

Про це повідомляє «Волиньобленерго».

Додають, що місія диспетчерів НЕК «Укренерго» не допустити порушення балансу в енергосистемі та загальносистемну аварію, тому вони слідкують за динамікою навантаження кожної години.

«Коли диспетчер бачить дисбаланс у певну годину протягом дня, то «Волиньобленерго» отримує нове невідкладне завдання – виконати додаткове розвантаження системи розподілу Волинської області.

Через команди про зниження навантаження години відключень динамічно змінюються, а відключення груп накладаються - здійснюються не почергово, а одночасно.

Також час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у зв’язку із технологічним процесом перемикання черг оперативним персоналом», - йдеться у повідомленні «Волиньобленерго».

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Теги: відключення, електроенергія, Волиньобленерго
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