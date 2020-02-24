Чому час відключення електроенергії не завжди співпадає з графіками: пояснення «Волиньобленерго»
Сьогодні, 18:15
Графік погодинного відключення (ГПВ) хоч і є плановим, однак застосовується він у зв’язку із ненормальним режимом роботи енергосистеми України, тому вказані у ньому години можуть змінюватись.
Про це повідомляє «Волиньобленерго».
Додають, що місія диспетчерів НЕК «Укренерго» не допустити порушення балансу в енергосистемі та загальносистемну аварію, тому вони слідкують за динамікою навантаження кожної години.
«Коли диспетчер бачить дисбаланс у певну годину протягом дня, то «Волиньобленерго» отримує нове невідкладне завдання – виконати додаткове розвантаження системи розподілу Волинської області.
Через команди про зниження навантаження години відключень динамічно змінюються, а відключення груп накладаються - здійснюються не почергово, а одночасно.
Також час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у зв’язку із технологічним процесом перемикання черг оперативним персоналом», - йдеться у повідомленні «Волиньобленерго».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє «Волиньобленерго».
Додають, що місія диспетчерів НЕК «Укренерго» не допустити порушення балансу в енергосистемі та загальносистемну аварію, тому вони слідкують за динамікою навантаження кожної години.
«Коли диспетчер бачить дисбаланс у певну годину протягом дня, то «Волиньобленерго» отримує нове невідкладне завдання – виконати додаткове розвантаження системи розподілу Волинської області.
Через команди про зниження навантаження години відключень динамічно змінюються, а відключення груп накладаються - здійснюються не почергово, а одночасно.
Також час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у зв’язку із технологічним процесом перемикання черг оперативним персоналом», - йдеться у повідомленні «Волиньобленерго».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чому час відключення електроенергії не завжди співпадає з графіками: пояснення «Волиньобленерго»
Сьогодні, 18:15
У Луцьку на Рівненській зіткнулися три автівки. ФОТО
Сьогодні, 18:10
Волинянин, який п'яним скоїв смертельну ДТП, «відсидить» 6 років
Сьогодні, 17:50
Лучанина взяли під варту за торгівлю психотропами
Сьогодні, 17:07
Медіа