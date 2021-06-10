Волинянин, який п'яним скоїв смертельну ДТП, «відсидить» 6 років
Сьогодні, 17:50
Прокурори Волинської обласної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про порушення нетверезим 38-річним жителем міста Нововолинська правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть одного потерпілого та заподіяло тілесні ушкодження середньої тяжкості – ще двом (ч. 2 ст. 286 КК України).
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Чоловік 22 червня 2019 року, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння за кермом автомобіля «Opel Vivaro», на автодорозі між селами Сомин та Перевали Володимирського району не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та злетів у кювет, де авто перекинулось.
У результаті ДТП один пасажир загинув, а ще двоє отримали травми.
Своєї винуватості у скоєному волинянин, який до цього неодноразово притягувався до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, не визнав, проте її було доведено зібраними під час розслідування доказами.
Вироком суду волинянину призначено покарання у виді шести років позбавлення волі з позбавленням на три роки права керувати транспортними засобами.
Окрім того, з нього буде стягнуто 900 000 гривень моральної шкоди, завданої потерпілим.
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Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Чоловік 22 червня 2019 року, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння за кермом автомобіля «Opel Vivaro», на автодорозі між селами Сомин та Перевали Володимирського району не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та злетів у кювет, де авто перекинулось.
У результаті ДТП один пасажир загинув, а ще двоє отримали травми.
Своєї винуватості у скоєному волинянин, який до цього неодноразово притягувався до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, не визнав, проте її було доведено зібраними під час розслідування доказами.
Вироком суду волинянину призначено покарання у виді шести років позбавлення волі з позбавленням на три роки права керувати транспортними засобами.
Окрім того, з нього буде стягнуто 900 000 гривень моральної шкоди, завданої потерпілим.
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