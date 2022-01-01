Луцьк попрощався із загиблим захисником

Луцьк попрощався із загиблим захисником
21 листопада у Луцьку попрощалися із загиблим на війні військовослужбовцем Романом Грицюком. Відспівали бійця у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.

Про це повідомляє Суспільне.

Захиснику, єдиному сину у матері, було 37 років.

Попрощатися з військовослужбовцем прийшли рідні, друзі, волиняни.

Роман Грицюк загинув 13 листопада під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Павлівка Донецької області. Чоловіка призвали на військову службу по мобілізації у березні цього року.

"Востаннє бачилися із ним літом, коли приїжджав у відпустку. Подзвонив вранці якогось дня, вже мав від’їжджати. Каже: "Сестричка, треба зустрітися, бо вже може й не побачимося". Був позитивно настроєний, але...", – каже сестра Романа.
Луцьк попрощався із загиблим захисником

Однокласниця Романа Оксана Марчук розповіла: востаннє спілкувалася із ним, коли той саме поспішав у військкомат: "він бідний нервується, що не встигає, бо на 9 годин шикування. Кажу: виходь, я тебе посаджу на таксі. А сама побіжу на роботу. Він каже "грошей нема". Я домовилася з таксистом і він поїхав. От така пам’ятка".
Луцьк попрощався із загиблим захисником

Після завершення чину похорону домовину з полеглим бійцем пронесли Театральним майданом. Поховали Романа Грицюка на Алеї почесних поховань на міському кладовищі у Гаразджі.


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Теги: Роман Грицюк, Луцьк, похорон
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