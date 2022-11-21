Як білоруси полюють на українські дрони: розповіли у ДПСУ





Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі



«Державна прикордонна служба України фіксує, що по той бік кордону активно працюють підрозділи радіолокаційної боротьби, що в першу чергу націлено на недопущення спостереження Силами оборони України за лінією державного кордону.



Зокрема їхні засоби РЕБ намагаються придушити роботу наших безпілотників, а нерідко й перехопити управління БпЛА, які ми використовуємо.



Водночас ми не створюємо жодних провокацій на кордоні. На відміну від сусідньої країни, яка постійно намагається звинуватити в чомусь нашу державу, ми виключно обороняємося.



Білорусь же, фактично, є сателітом РФ, що надає свою територію, полігони, базу для підрозділів зс РФ. Звідки постійна загроза завдання ракетних та авіаційних ударів, зокрема й із застосуванням ударних БпЛА.



В той же час дивує, як вони намагаються перекинути відповідальність за посилення напруги на Україну.



Нещодавно білоруський прикордонний комітет показував українські укріплення і чомусь дивувався їм, але вони мають розуміти: поки Білорусь буде під впливом РФ, ми робитимемо все, аби забезпечити нашу безпеку.



Окрім посилення цього напрямку прикордонними підрозділами й іншими складовими Сил оборони, тобто живою силою, відбувається й безпосереднє укріплення кордону та в прикордонні.



В тому числі облаштовуються інженерні загородження, а українські військові мінують окремі ділянки. Це робиться не для захоплення Білорусі, а щоби захиститися від агресорів.



Крім того знищуються всі можливі шляхи, аби ускладнити будь-яку спробу просування військ з метою агресії проти нашої країни.



Україна не розв’язувала цієї війни, але, на жаль, Білорусь є тією країною, яка підтримує Росію. Саме тому відбувається укріплення по лінії кордону на всій протяжності з Республікою Білорусь (це 1084 км –ред.)», – повідомив Демченко.



Водночас, він зазначає, що ситуація на кордоні з Білоруссю, на щастя, залишається на даний момент контрольованою.



Якщо говорити про білоруську сторону, то прикордонники наразі не відмічають ані змін у кількісному складі підрозділів збройних сил РБ поблизу кордону з Україною, ні змін в характері їхніх дій, зазначив речник Прикордонної служби.



Поза тим цій ділянці продовжує приділятися дуже значна увага, бо ті дії, які вчиняє Росія та Білорусь не виключають агресії проти України. Зокрема, вони нарощують своє так зване регіональне угрупування військ союзної держави.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Білорусі використовуються потужні засоби радіолокаційної боротьби, аби ускладнити Україні роботу зі спостереження за кордоном, а також для провокацій проти Сил оборони нашої країни.Про це розповів речник ДПСУв коментарі УП «Державна прикордонна служба України фіксує, що по той бік кордону активно працюють підрозділи радіолокаційної боротьби, що в першу чергу націлено на недопущення спостереження Силами оборони України за лінією державного кордону.Зокрема їхні засоби РЕБ намагаються придушити роботу наших безпілотників, а нерідко й перехопити управління БпЛА, які ми використовуємо.Водночас ми не створюємо жодних провокацій на кордоні. На відміну від сусідньої країни, яка постійно намагається звинуватити в чомусь нашу державу, ми виключно обороняємося.Білорусь же, фактично, є сателітом РФ, що надає свою територію, полігони, базу для підрозділів зс РФ. Звідки постійна загроза завдання ракетних та авіаційних ударів, зокрема й із застосуванням ударних БпЛА.В той же час дивує, як вони намагаються перекинути відповідальність за посилення напруги на Україну.Нещодавно білоруський прикордонний комітет показував українські укріплення і чомусь дивувався їм, але вони мають розуміти: поки Білорусь буде під впливом РФ, ми робитимемо все, аби забезпечити нашу безпеку.Окрім посилення цього напрямку прикордонними підрозділами й іншими складовими Сил оборони, тобто живою силою, відбувається й безпосереднє укріплення кордону та в прикордонні.В тому числі облаштовуються інженерні загородження, а українські військові мінують окремі ділянки. Це робиться не для захоплення Білорусі, а щоби захиститися від агресорів.Крім того знищуються всі можливі шляхи, аби ускладнити будь-яку спробу просування військ з метою агресії проти нашої країни.Україна не розв’язувала цієї війни, але, на жаль, Білорусь є тією країною, яка підтримує Росію. Саме тому відбувається укріплення по лінії кордону на всій протяжності з Республікою Білорусь (це 1084 км –ред.)», – повідомив Демченко.Водночас, він зазначає, що ситуація на кордоні з Білоруссю, на щастя, залишається на даний момент контрольованою.Якщо говорити про білоруську сторону, то прикордонники наразі не відмічають ані змін у кількісному складі підрозділів збройних сил РБ поблизу кордону з Україною, ні змін в характері їхніх дій, зазначив речник Прикордонної служби.Поза тим цій ділянці продовжує приділятися дуже значна увага, бо ті дії, які вчиняє Росія та Білорусь не виключають агресії проти України. Зокрема, вони нарощують своє так зване регіональне угрупування військ союзної держави.

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