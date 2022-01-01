Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 22 листопада





Про це інформує Sinoptik.



Температура повітря в обласному центрі підніметься від 3° морозу до 2° тепла.



За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, сніг.



На дорогах ожеледиця.



Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Похмурий ранок у Луцьку 22 листопада повільно перетече у ясний день, а ввечері небо знову опиниться у полоні хмар. Без опадів.Про це інформує Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі підніметься від 3° морозу до 2° тепла.За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, сніг.На дорогах ожеледиця.Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

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