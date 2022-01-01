Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 22 листопада

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 22 листопада
Похмурий ранок у Луцьку 22 листопада повільно перетече у ясний день, а ввечері небо знову опиниться у полоні хмар. Без опадів.

Про це інформує Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі підніметься від 3° морозу до 2° тепла.

За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, сніг.

На дорогах ожеледиця.

Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.



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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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