У Луцьку поліцейські доставили додому чоловіка, який загубився через проблеми з пам`яттю
Сьогодні, 21:35
В обласному центрі Волині патрульні поліцейські встановили місце проживання чоловіка, який через проблеми з пам`яттю загубився у місті.
Про це йдеься на сторінці Патрульної поліції Волині.
У Луцьку заявниця повідомила про загубленого 68-річного чоловіка
патрульним. Жінка просила допомоги для чоловіка, який має проблеми з пам’яттю. Останній не пам’ятає адреси проживання й не може потрапити додому.
Охоронці порядку, які прибули на місце події, встановили особу чоловіка та адресу його проживання.
Згодом поліцейські доправили його службовим автомобілем додому.
Нині його життю нічого не загрожує.
Чоловік подякував патрульним та направився відпочивати.
"Дякуємо небайдужим громадянам, які повідомляють про такі випадки у поліцію", - йдеться у дописі поліцейських.
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Про це йдеься на сторінці Патрульної поліції Волині.
У Луцьку заявниця повідомила про загубленого 68-річного чоловіка
патрульним. Жінка просила допомоги для чоловіка, який має проблеми з пам’яттю. Останній не пам’ятає адреси проживання й не може потрапити додому.
Охоронці порядку, які прибули на місце події, встановили особу чоловіка та адресу його проживання.
Згодом поліцейські доправили його службовим автомобілем додому.
Нині його життю нічого не загрожує.
Чоловік подякував патрульним та направився відпочивати.
"Дякуємо небайдужим громадянам, які повідомляють про такі випадки у поліцію", - йдеться у дописі поліцейських.
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