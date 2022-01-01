У місті на Волині відкрили басейн, дітям громади – безкоштовно





Басейн почав функціонувати 21 листопада, - повідомляють у Нововолинській міській раді.



З понеділка по пʼятницю для дітей Нововолинської громади вхід вільний, у суботу – 30 грн за годину. Для дорослих ціна становить 70 грн за годину.



Графік відвідування:



Понеділок: 10:00 – 18:00 (діти);

18:00 – 21:00 (дорослі).

Вівторок – пʼятниця: 09:00 – 18:00 (діти);

18:00 – 21:00 (дорослі)

Субота: 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00 (дорослі), 12:00 – 16:00 (діти)



Установа працює з дотриманням усіх протиепідемічних норм. Для відвідування басейну необхідно мати довідку від дерматолога, для дітей шкільного віку – копію медичного огляду.



Реквізити для оплати:

МФО 820172 ДСУ, м. Київ УДКСУ

у м. Нововолинську

Код 02141696

КЕКН 25010100

р/р UA658201720314271025201042185

Нововолинський ліцей № 6



Телефон для довідок: 0982239566

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Нововолинськ відкрили плавальний басейн у місцевому ліцеї № 6.Басейн почав функціонувати 21 листопада, - повідомляють у Нововолинській міській раді.З понеділка по пʼятницю для дітей Нововолинської громади вхід вільний, у суботу – 30 грн за годину. Для дорослих ціна становить 70 грн за годину.Графік відвідування:Понеділок: 10:00 – 18:00 (діти);18:00 – 21:00 (дорослі).Вівторок – пʼятниця: 09:00 – 18:00 (діти);18:00 – 21:00 (дорослі)Субота: 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00 (дорослі), 12:00 – 16:00 (діти)Установа працює з дотриманням усіх протиепідемічних норм. Для відвідування басейну необхідно мати довідку від дерматолога, для дітей шкільного віку – копію медичного огляду.Реквізити для оплати:МФО 820172 ДСУ, м. Київ УДКСУу м. НововолинськуКод 02141696КЕКН 25010100р/р UA658201720314271025201042185Нововолинський ліцей № 6Телефон для довідок: 0982239566

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