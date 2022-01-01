У місті на Волині відкрили басейн, дітям громади – безкоштовно
Сьогодні, 22:15
У місті Нововолинськ відкрили плавальний басейн у місцевому ліцеї № 6.
Басейн почав функціонувати 21 листопада, - повідомляють у Нововолинській міській раді.
З понеділка по пʼятницю для дітей Нововолинської громади вхід вільний, у суботу – 30 грн за годину. Для дорослих ціна становить 70 грн за годину.
Графік відвідування:
Понеділок: 10:00 – 18:00 (діти);
18:00 – 21:00 (дорослі).
Вівторок – пʼятниця: 09:00 – 18:00 (діти);
18:00 – 21:00 (дорослі)
Субота: 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00 (дорослі), 12:00 – 16:00 (діти)
Установа працює з дотриманням усіх протиепідемічних норм. Для відвідування басейну необхідно мати довідку від дерматолога, для дітей шкільного віку – копію медичного огляду.
Реквізити для оплати:
МФО 820172 ДСУ, м. Київ УДКСУ
у м. Нововолинську
Код 02141696
КЕКН 25010100
р/р UA658201720314271025201042185
Нововолинський ліцей № 6
Телефон для довідок: 0982239566
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Басейн почав функціонувати 21 листопада, - повідомляють у Нововолинській міській раді.
З понеділка по пʼятницю для дітей Нововолинської громади вхід вільний, у суботу – 30 грн за годину. Для дорослих ціна становить 70 грн за годину.
Графік відвідування:
Понеділок: 10:00 – 18:00 (діти);
18:00 – 21:00 (дорослі).
Вівторок – пʼятниця: 09:00 – 18:00 (діти);
18:00 – 21:00 (дорослі)
Субота: 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00 (дорослі), 12:00 – 16:00 (діти)
Установа працює з дотриманням усіх протиепідемічних норм. Для відвідування басейну необхідно мати довідку від дерматолога, для дітей шкільного віку – копію медичного огляду.
Реквізити для оплати:
МФО 820172 ДСУ, м. Київ УДКСУ
у м. Нововолинську
Код 02141696
КЕКН 25010100
р/р UA658201720314271025201042185
Нововолинський ліцей № 6
Телефон для довідок: 0982239566
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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