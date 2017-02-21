Жіноча сотня Самооборони Майдану з Волині: як все починалося та чим займаються нині. ВІДЕО

Дарина Нагорнюк, Світлана Кравченко та Оксана Нестерчук – учасниці Жіночої сотні Самооборони Майдану з Волині.



Познайомилися жінки під час Революції Гідності, 3 24 лютого знову об'єдналися, аби працювати задля перемоги. Свої історії жінки розповіли



Вперше побачились і заговорили на пікеті, що влаштували біля Луцької військової частини ще тоді Внутрішніх військ, у лютому 2014-го, коли підрозділ "Беркут" виїжджав на Київ, – розповідає Оксана Нестерчук.



Коли жінки дізналися, що на Майдані розпочалися перші заворушення та бійки, об'єдналися через соцмережі та поїхали у Київ.



"Ми спочатку називали себе Активною частиною. Потім стали Жіночою сотнею, так нас хтось назвав, бо всі так називалися на Майдані. В нас було десь жінок до 15-ти, потім вони почали додаватися", – пригадує Дарина Нагорнюк.



Наші хлопці з майдану пішли на війну в гумових капцях, треба було все, – каже Світлана Кравченко, – і помитися, і побритися, і поїсти щось і одягтися. Додає: це все збирали й передавали.



З того часу боротьба триває, – кажуть жінки. Жіноча Сотня тримає стрій і усі вони й зараз спілкуються, допомагаючи війську у різний спосіб: хтось шиє рукавиці, а Дарина Нагорнюк, Світлана Кравченко та Оксана Нестерчук складають сухпайки та збирають матеріали для будівництва бліндажів.



Чоловіки Світлани і Оксани служать у лавах ЗСУ. Син Дарини – Маркіян Нагорнюк — віддав життя за Україну під час повномасштабної війни. Як і 2014-го цих жінок об'єднує спільна віра в Україну.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! та– учасниці Жіночої сотні Самооборони Майдану з Волині.Познайомилися жінки під час Революції Гідності, 3 24 лютого знову об'єдналися, аби працювати задля перемоги. Свої історії жінки розповіли Суспільному Вперше побачились і заговорили на пікеті, що влаштували біля Луцької військової частини ще тоді Внутрішніх військ, у лютому 2014-го, коли підрозділ "Беркут" виїжджав на Київ, – розповідає Оксана Нестерчук.Коли жінки дізналися, що на Майдані розпочалися перші заворушення та бійки, об'єдналися через соцмережі та поїхали у Київ."Ми спочатку називали себе Активною частиною. Потім стали Жіночою сотнею, так нас хтось назвав, бо всі так називалися на Майдані. В нас було десь жінок до 15-ти, потім вони почали додаватися", – пригадує Дарина Нагорнюк.Наші хлопці з майдану пішли на війну в гумових капцях, треба було все, – каже Світлана Кравченко, – і помитися, і побритися, і поїсти щось і одягтися. Додає: це все збирали й передавали.З того часу боротьба триває, – кажуть жінки. Жіноча Сотня тримає стрій і усі вони й зараз спілкуються, допомагаючи війську у різний спосіб: хтось шиє рукавиці, а Дарина Нагорнюк, Світлана Кравченко та Оксана Нестерчук складають сухпайки та збирають матеріали для будівництва бліндажів.Чоловіки Світлани і Оксани служать у лавах ЗСУ. Син Дарини – Маркіян Нагорнюк — віддав життя за Україну під час повномасштабної війни. Як і 2014-го цих жінок об'єднує спільна віра в Україну.

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