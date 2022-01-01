Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом: добрі новини від ВолиньPost за 21 листопада

Чергова порція добра від ВолиньPost. Сьогодні ми писали про іподиякона-земляка, який вийшов у суперфінал «Голосу країни», та про відкриття на Волині першого в Україні індустріального парку для бізнесу. І, мабуть, одна з найголовніших новин – Росію таки визнали державою-терористом!Про ці та інші позитивні звістки – у підбірці заЖитель села Личини Камінь-Каширського районувирощує новорічні деревця, займається саджанцями лохини та культивує хризантеми.Сергій наважився розпочати ялинкову справу, коли набув відповідного досвіду у вирощуванні хвойних деревець на сезонних роботах у Чехії. Там зрозумів, що на цьому можна заробляти і, коли законодавство України почало дозволяти саджати на пайових землях сосни та ялинки, вирішив не гаяти часу.«Вирощую цілі гектари сосон, щоб реалізувати їх як новорічні деревця», – розповідає Сергій Шепшелей.На відкритих всеукраїнських змаганнях (чемпіонату) з боксу серед юніорів 2007-2008 року народження «срібло» виборовз Володимира.«В ці складні часи ми продовжуємо гідно представляти Волинську область. Вітаємо віце-чемпіона Коржевича Еріка», – йдеться у повідомленні тренеркиРосія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 21 листопада ЗСУ уже знищили близько 84600 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.11 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 84600 (+390) осіб,танків ‒ 2892 (+6) од,бойових броньованих машин ‒ 5822 (+5) од,артилерійських систем – 1870 (+2) од,РСЗВ – 393 (+0) од,засобів ППО ‒ 209 (+0) од,літаків – 278 (+0) од,гелікоптерів – 261 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0),крилатих ракет ‒ 480 (+0),кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4378 (+7) од,спеціальної техніки ‒ 161 (+0).Іподиякон з Волиністав суперфіналістом співочого шоу «Голос країни». Він настільки чуттєво виконав «Пісня про пісню», що його тренерне зміг стримати сліз.Конкурсант чуттєво виконав пісню «Пісня про пісню». Потап зазначив, що це був неймовірний виступ, що зцілює душі всіх українців.«Що тут скажеш, я розплакався. Тільки пісня нас вилікує. Я знаю, скільки ти робиш для України, але найголовніше, що ти тут і ти лікуєш наші душі і серця. Спасибі тобі за це», – сказав тренер.Парламентська асамблея НАТО закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців та визнала Росію державою-терористом.Згодом резолюцію буде направлено урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО. Вона містить низку важливих для України рішень. Йдеться про збільшення постачання Україні озброєння, розробку конкретних кроків стосовно вступу України до НАТО, створення механізму стягнення репарацій з РФ за завдані Україні збитки.Співак зі Старої Вижівкиоголосив про концертний тур у США. Окрім того, співак випустив новий трек «Не мовчи».«Дуже часто мовчання вбиває відносини. Тому, якщо Вам є що сказати важливій для вас людині - не мовчіть, адже потрібно цінувати її тут і зараз. Кожного дня мені в дірект приходили повідомлення: «Коли вийде пісня «Не мовчи?». І ось нарешті цей момент настав», - написав співак на своїй сторінці в інстаграмі.Міністр оборони Люксембургуповідомив про надання Україні позашляховиків HMMWV. Вони посилять Україну у здійсненні її права на самооборону.Крім того, армія Люксембургу візьме участь у навчальній місії ЄС EUMAM Ukraine, яка має наметі навчити 15 тисяч українських військових.У Нововолинську розпочинає роботу перший в Україні індустріальний парк у форматі експортоорієнтованого food-кластеру.Він може стати місцем для релокації українського бізнесу під час війни. Територія такого парку займає 20 гектарів і може вмістити близько 10 підприємств харчової промисловості.В обласному центрі Волині патрульні поліцейські встановили місце проживання чоловіка, який через проблеми з пам`яттю загубився у місті.У місті Нововолинськ відкрили плавальний басейн у місцевому ліцеї № 6.Дарина Нагорнюк, Світлана Кравченко та Оксана Нестерчук – учасниці Жіночої сотні Самооборони Майдану з Волині. Познайомилися жінки під час Революції Гідності, 3 24 лютого знову об'єдналися, аби працювати задля перемоги. Свої історії жінки розповіли