Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом: добрі новини від ВолиньPost за 21 листопада
21 листопад, 23:34
Чергова порція добра від ВолиньPost. Сьогодні ми писали про іподиякона-земляка, який вийшов у суперфінал «Голосу країни», та про відкриття на Волині першого в Україні індустріального парку для бізнесу. І, мабуть, одна з найголовніших новин – Росію таки визнали державою-терористом!
Про ці та інші позитивні звістки – у підбірці за 21 листопада:
Волинянин вдома вирощує ялинки. ФОТО
Житель села Личини Камінь-Каширського району Сергій Шепшелей вирощує новорічні деревця, займається саджанцями лохини та культивує хризантеми.
Сергій наважився розпочати ялинкову справу, коли набув відповідного досвіду у вирощуванні хвойних деревець на сезонних роботах у Чехії. Там зрозумів, що на цьому можна заробляти і, коли законодавство України почало дозволяти саджати на пайових землях сосни та ялинки, вирішив не гаяти часу.
«Вирощую цілі гектари сосон, щоб реалізувати їх як новорічні деревця», – розповідає Сергій Шепшелей.
Аби прочитати повністю, натисніть на заголовок
Волинянин привіз «срібло» з всеукраїнських змагань з боксу. ФОТО
На відкритих всеукраїнських змаганнях (чемпіонату) з боксу серед юніорів 2007-2008 року народження «срібло» виборов Ерік Коржевич з Володимира.
«В ці складні часи ми продовжуємо гідно представляти Волинську область. Вітаємо віце-чемпіона Коржевича Еріка», – йдеться у повідомленні тренерки Юлії Семко.
ЗСУ знищили за добу 390 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 21 листопада ЗСУ уже знищили близько 84600 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.11 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 84600 (+390) осіб,
танків ‒ 2892 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 5822 (+5) од,
артилерійських систем – 1870 (+2) од,
РСЗВ – 393 (+0) од,
засобів ППО ‒ 209 (+0) од,
літаків – 278 (+0) од,
гелікоптерів – 261 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0),
крилатих ракет ‒ 480 (+0),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4378 (+7) од,
спеціальної техніки ‒ 161 (+0).
Іподиякон з Волині довів до сліз Потапа і вийшов у суперфінал «Голосу країни». ВІДЕО
Іподиякон з Волині Василь Палюх став суперфіналістом співочого шоу «Голос країни». Він настільки чуттєво виконав «Пісня про пісню» Тараса Петриненка, що його тренер Потап не зміг стримати сліз.
Конкурсант чуттєво виконав пісню «Пісня про пісню». Потап зазначив, що це був неймовірний виступ, що зцілює душі всіх українців.
«Що тут скажеш, я розплакався. Тільки пісня нас вилікує. Я знаю, скільки ти робиш для України, але найголовніше, що ти тут і ти лікуєш наші душі і серця. Спасибі тобі за це», – сказав тренер.
Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом
Парламентська асамблея НАТО закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців та визнала Росію державою-терористом.
Згодом резолюцію буде направлено урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО. Вона містить низку важливих для України рішень. Йдеться про збільшення постачання Україні озброєння, розробку конкретних кроків стосовно вступу України до НАТО, створення механізму стягнення репарацій з РФ за завдані Україні збитки.
Співак Ярослав Карпук зі Старої Вижівки дасть концерт у США
Співак зі Старої Вижівки YAKTAK (Ярослав Карпук) оголосив про концертний тур у США. Окрім того, співак випустив новий трек «Не мовчи».
«Дуже часто мовчання вбиває відносини. Тому, якщо Вам є що сказати важливій для вас людині - не мовчіть, адже потрібно цінувати її тут і зараз. Кожного дня мені в дірект приходили повідомлення: «Коли вийде пісня «Не мовчи?». І ось нарешті цей момент настав», - написав співак на своїй сторінці в інстаграмі.
Люксембург передає Україні позашляховики «Хамві»
Міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш повідомив про надання Україні позашляховиків HMMWV. Вони посилять Україну у здійсненні її права на самооборону.
Крім того, армія Люксембургу візьме участь у навчальній місії ЄС EUMAM Ukraine, яка має наметі навчити 15 тисяч українських військових.
На Волині відкрили перший в Україні індустріальний парк для бізнесу
У Нововолинську розпочинає роботу перший в Україні індустріальний парк у форматі експортоорієнтованого food-кластеру.
Він може стати місцем для релокації українського бізнесу під час війни. Територія такого парку займає 20 гектарів і може вмістити близько 10 підприємств харчової промисловості.
У Луцьку поліцейські доставили додому чоловіка, який загубився через проблеми з пам`яттю
В обласному центрі Волині патрульні поліцейські встановили місце проживання чоловіка, який через проблеми з пам`яттю загубився у місті.
У місті на Волині відкрили басейн, дітям громади – безкоштовно
У місті Нововолинськ відкрили плавальний басейн у місцевому ліцеї № 6.
Жіноча сотня Самооборони Майдану з Волині: як все починалося та чим займаються нині. ВІДЕО
Дарина Нагорнюк, Світлана Кравченко та Оксана Нестерчук – учасниці Жіночої сотні Самооборони Майдану з Волині. Познайомилися жінки під час Революції Гідності, 3 24 лютого знову об'єдналися, аби працювати задля перемоги. Свої історії жінки розповіли
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про ці та інші позитивні звістки – у підбірці за 21 листопада:
Волинянин вдома вирощує ялинки. ФОТО
Житель села Личини Камінь-Каширського району Сергій Шепшелей вирощує новорічні деревця, займається саджанцями лохини та культивує хризантеми.
Сергій наважився розпочати ялинкову справу, коли набув відповідного досвіду у вирощуванні хвойних деревець на сезонних роботах у Чехії. Там зрозумів, що на цьому можна заробляти і, коли законодавство України почало дозволяти саджати на пайових землях сосни та ялинки, вирішив не гаяти часу.
«Вирощую цілі гектари сосон, щоб реалізувати їх як новорічні деревця», – розповідає Сергій Шепшелей.
Аби прочитати повністю, натисніть на заголовок
Волинянин привіз «срібло» з всеукраїнських змагань з боксу. ФОТО
На відкритих всеукраїнських змаганнях (чемпіонату) з боксу серед юніорів 2007-2008 року народження «срібло» виборов Ерік Коржевич з Володимира.
«В ці складні часи ми продовжуємо гідно представляти Волинську область. Вітаємо віце-чемпіона Коржевича Еріка», – йдеться у повідомленні тренерки Юлії Семко.
ЗСУ знищили за добу 390 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 21 листопада ЗСУ уже знищили близько 84600 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.11 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 84600 (+390) осіб,
танків ‒ 2892 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 5822 (+5) од,
артилерійських систем – 1870 (+2) од,
РСЗВ – 393 (+0) од,
засобів ППО ‒ 209 (+0) од,
літаків – 278 (+0) од,
гелікоптерів – 261 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0),
крилатих ракет ‒ 480 (+0),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4378 (+7) од,
спеціальної техніки ‒ 161 (+0).
Іподиякон з Волині довів до сліз Потапа і вийшов у суперфінал «Голосу країни». ВІДЕО
Іподиякон з Волині Василь Палюх став суперфіналістом співочого шоу «Голос країни». Він настільки чуттєво виконав «Пісня про пісню» Тараса Петриненка, що його тренер Потап не зміг стримати сліз.
Конкурсант чуттєво виконав пісню «Пісня про пісню». Потап зазначив, що це був неймовірний виступ, що зцілює душі всіх українців.
«Що тут скажеш, я розплакався. Тільки пісня нас вилікує. Я знаю, скільки ти робиш для України, але найголовніше, що ти тут і ти лікуєш наші душі і серця. Спасибі тобі за це», – сказав тренер.
Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом
Парламентська асамблея НАТО закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців та визнала Росію державою-терористом.
Згодом резолюцію буде направлено урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО. Вона містить низку важливих для України рішень. Йдеться про збільшення постачання Україні озброєння, розробку конкретних кроків стосовно вступу України до НАТО, створення механізму стягнення репарацій з РФ за завдані Україні збитки.
Співак Ярослав Карпук зі Старої Вижівки дасть концерт у США
Співак зі Старої Вижівки YAKTAK (Ярослав Карпук) оголосив про концертний тур у США. Окрім того, співак випустив новий трек «Не мовчи».
«Дуже часто мовчання вбиває відносини. Тому, якщо Вам є що сказати важливій для вас людині - не мовчіть, адже потрібно цінувати її тут і зараз. Кожного дня мені в дірект приходили повідомлення: «Коли вийде пісня «Не мовчи?». І ось нарешті цей момент настав», - написав співак на своїй сторінці в інстаграмі.
Люксембург передає Україні позашляховики «Хамві»
Міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш повідомив про надання Україні позашляховиків HMMWV. Вони посилять Україну у здійсненні її права на самооборону.
Крім того, армія Люксембургу візьме участь у навчальній місії ЄС EUMAM Ukraine, яка має наметі навчити 15 тисяч українських військових.
На Волині відкрили перший в Україні індустріальний парк для бізнесу
У Нововолинську розпочинає роботу перший в Україні індустріальний парк у форматі експортоорієнтованого food-кластеру.
Він може стати місцем для релокації українського бізнесу під час війни. Територія такого парку займає 20 гектарів і може вмістити близько 10 підприємств харчової промисловості.
У Луцьку поліцейські доставили додому чоловіка, який загубився через проблеми з пам`яттю
В обласному центрі Волині патрульні поліцейські встановили місце проживання чоловіка, який через проблеми з пам`яттю загубився у місті.
У місті на Волині відкрили басейн, дітям громади – безкоштовно
У місті Нововолинськ відкрили плавальний басейн у місцевому ліцеї № 6.
Жіноча сотня Самооборони Майдану з Волині: як все починалося та чим займаються нині. ВІДЕО
Дарина Нагорнюк, Світлана Кравченко та Оксана Нестерчук – учасниці Жіночої сотні Самооборони Майдану з Волині. Познайомилися жінки під час Революції Гідності, 3 24 лютого знову об'єдналися, аби працювати задля перемоги. Свої історії жінки розповіли
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
22 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом: добрі новини від ВолиньPost за 21 листопада
21 листопад, 23:34
Жіноча сотня Самооборони Майдану з Волині: як все починалося та чим займаються нині. ВІДЕО
21 листопад, 22:59
У місті на Волині відкрили басейн, дітям громади – безкоштовно
21 листопад, 22:15
У Луцьку поліцейські доставили додому чоловіка, який загубився через проблеми з пам`яттю
21 листопад, 21:35
Медіа