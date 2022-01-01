22 листопада на Волині: гортаючи календар

22 листопада на Волині: гортаючи календар
Цього дня особисте свято у протоієрея Михайла Бучака (на фото) та голови Волинського об’єднання церков християн віри євангельської-п’ятидесятників єпископа Михайла Близнюка.

Сьогодні ж день народження відзначають одразу два волинських журналісти Микола Бєлов та Катерина Зубчук.

Крім того, день народження відзначає член національної спілки художників України Олександр Дишко, завідувач дошкільного навчального закладу №9 Тетяна Ковальова та мистецтвознавець, арт-критик і колекціонер Людмила Березницька.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.

Сьогодні, 22 листопада, у світі відзначають Міжнародний день сина, а віряни відзначають День преподобної Матрони Царгородської.

У понеділок, 22 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Антон, Віктор, Дмитро, Іван, а також Аріадна.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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