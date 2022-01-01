На Волинь із гуманітарною допомогою приїхав благодійник з Німеччини. ФОТО
Сьогодні, 02:17
21 листопада з черговим візитом до Володимира прибув благодійник з німецького міста-партнера Цвікау Карл-Ернст Мюллер.
Уже традиційно чоловік привіз вантаж гуманітарної допомоги, - повідомляють у Володимирській міській раді.
На прохання Володимирської міської ради з огляду на поточну ситуацію, а також нагальні потреби підприємств критичної інфраструктури, місто-партнер Цвікау на чолі з головою асоціації “Партнерство для України” Карлом-Ернстом Мюллером передали для нашої громади чотири генератори різної потужності.
Під час зустрічі з міським головою пан Карл-Ернст вкотре висловив свою підтримку Україні та солідарність нашій громаді. Ігор Пальонка подякував представнику міста Цвікау за партнерство в дії і таку оперативну допомогу.
По тому пан Карл-Ернст відвідав пам’ятні заходи, присвячені Дню Гідності та Свободи, де виступив зі словами підтримки жителів громади, зазначивши, що його серце зажди з ними.
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Уже традиційно чоловік привіз вантаж гуманітарної допомоги, - повідомляють у Володимирській міській раді.
На прохання Володимирської міської ради з огляду на поточну ситуацію, а також нагальні потреби підприємств критичної інфраструктури, місто-партнер Цвікау на чолі з головою асоціації “Партнерство для України” Карлом-Ернстом Мюллером передали для нашої громади чотири генератори різної потужності.
Під час зустрічі з міським головою пан Карл-Ернст вкотре висловив свою підтримку Україні та солідарність нашій громаді. Ігор Пальонка подякував представнику міста Цвікау за партнерство в дії і таку оперативну допомогу.
По тому пан Карл-Ернст відвідав пам’ятні заходи, присвячені Дню Гідності та Свободи, де виступив зі словами підтримки жителів громади, зазначивши, що його серце зажди з ними.
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