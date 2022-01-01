На Волинь із гуманітарною допомогою приїхав благодійник з Німеччини. ФОТО

Карл-Ернст Мюллер.



Уже традиційно чоловік привіз вантаж гуманітарної допомоги, - повідомляють у



На прохання Володимирської міської ради з огляду на поточну ситуацію, а також нагальні потреби підприємств критичної інфраструктури, місто-партнер Цвікау на чолі з головою асоціації “Партнерство для України” Карлом-Ернстом Мюллером передали для нашої громади чотири генератори різної потужності.



Під час зустрічі з міським головою пан Карл-Ернст вкотре висловив свою підтримку Україні та солідарність нашій громаді. Ігор Пальонка подякував представнику міста Цвікау за партнерство в дії і таку оперативну допомогу.



По тому пан Карл-Ернст відвідав пам’ятні заходи, присвячені Дню Гідності та Свободи, де виступив зі словами підтримки жителів громади, зазначивши, що його серце зажди з ними.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 21 листопада з черговим візитом до Володимира прибув благодійник з німецького міста-партнера ЦвікауУже традиційно чоловік привіз вантаж гуманітарної допомоги, - повідомляють у Володимирській міській раді На прохання Володимирської міської ради з огляду на поточну ситуацію, а також нагальні потреби підприємств критичної інфраструктури, місто-партнер Цвікау на чолі з головою асоціації “Партнерство для України” Карлом-Ернстом Мюллером передали для нашої громади чотири генератори різної потужності.Під час зустрічі з міським головою пан Карл-Ернст вкотре висловив свою підтримку Україні та солідарність нашій громаді. Ігор Пальонка подякував представнику міста Цвікау за партнерство в дії і таку оперативну допомогу.По тому пан Карл-Ернст відвідав пам’ятні заходи, присвячені Дню Гідності та Свободи, де виступив зі словами підтримки жителів громади, зазначивши, що його серце зажди з ними.

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