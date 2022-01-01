Норвегія допоможе для України із газом





Йдеться про майже €200 млн коштів. Про це повідомляє Дениса Шмигаля.



Кошти спрямують Нафтогазу через механізм підтримки від Європейського банка реконструкції та розвитку, який також виділяє €300 млн на відповідні закупівлі, розповів прем'єр.



Зараз в українських газосховищах понад 14 млрд кубів газу, повідомив Шмигаль.



"Що достатньо для проходження зими", – написав.



Водночас в умовах російських ударів по критичній інфраструктурі Україна буде накопичувати додаткові ресурси, заявив.



"Європа і світ допомагають Україні вистояти перед терористичними атаками Росії, і ми зробимо все, аби українці взимку були зі світлом та теплом. Вдячні уряду Норвегії та ЄБРР за те, що допомагають нам у цьому завданні. Вистоїмо, переможемо, відновимо", – заявив прем'єр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Норвегія надасть Україні грант для додаткової закупівлі газу в наші газосховища.Йдеться про майже €200 млн коштів. Про це повідомляє "Газета ua" , посилаючись на прем'єр-міністраКошти спрямують Нафтогазу через механізм підтримки від Європейського банка реконструкції та розвитку, який також виділяє €300 млн на відповідні закупівлі, розповів прем'єр.Зараз в українських газосховищах понад 14 млрд кубів газу, повідомив Шмигаль."Що достатньо для проходження зими", – написав.Водночас в умовах російських ударів по критичній інфраструктурі Україна буде накопичувати додаткові ресурси, заявив."Європа і світ допомагають Україні вистояти перед терористичними атаками Росії, і ми зробимо все, аби українці взимку були зі світлом та теплом. Вдячні уряду Норвегії та ЄБРР за те, що допомагають нам у цьому завданні. Вистоїмо, переможемо, відновимо", – заявив прем'єр.

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