Норвегія допоможе для України із газом
Сьогодні, 03:41
Норвегія надасть Україні грант для додаткової закупівлі газу в наші газосховища.
Йдеться про майже €200 млн коштів. Про це повідомляє "Газета ua", посилаючись на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Кошти спрямують Нафтогазу через механізм підтримки від Європейського банка реконструкції та розвитку, який також виділяє €300 млн на відповідні закупівлі, розповів прем'єр.
Зараз в українських газосховищах понад 14 млрд кубів газу, повідомив Шмигаль.
"Що достатньо для проходження зими", – написав.
Водночас в умовах російських ударів по критичній інфраструктурі Україна буде накопичувати додаткові ресурси, заявив.
"Європа і світ допомагають Україні вистояти перед терористичними атаками Росії, і ми зробимо все, аби українці взимку були зі світлом та теплом. Вдячні уряду Норвегії та ЄБРР за те, що допомагають нам у цьому завданні. Вистоїмо, переможемо, відновимо", – заявив прем'єр.
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Йдеться про майже €200 млн коштів. Про це повідомляє "Газета ua", посилаючись на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Кошти спрямують Нафтогазу через механізм підтримки від Європейського банка реконструкції та розвитку, який також виділяє €300 млн на відповідні закупівлі, розповів прем'єр.
Зараз в українських газосховищах понад 14 млрд кубів газу, повідомив Шмигаль.
"Що достатньо для проходження зими", – написав.
Водночас в умовах російських ударів по критичній інфраструктурі Україна буде накопичувати додаткові ресурси, заявив.
"Європа і світ допомагають Україні вистояти перед терористичними атаками Росії, і ми зробимо все, аби українці взимку були зі світлом та теплом. Вдячні уряду Норвегії та ЄБРР за те, що допомагають нам у цьому завданні. Вистоїмо, переможемо, відновимо", – заявив прем'єр.
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