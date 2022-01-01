У Польщі зірвали зустріч із волинянкою Оксаною Забужко, говорять про путінські провокації





Цю відзнаку Краківська міська рада присвоює за популяризацію культури Центральної та Східної Європи. Однак на зустріч увірвалися радикально налаштовані активісти з плакатами, які простестують проти нагородження Оксани Забужко. Для їх заспокоєння організаторам довелось викликати поліцію, - пише



Як повідомляє портал Lovekrakow, до зали культурного центру зайшли близько 40 осіб, ще понад сто людей вийшли на площу Ринок проти відзначення української письменниці Оксани Забужко. Як пояснює портал, правим політичним силам не подобається кандидатура цієї письменниці.



«Портал Polonia Christiana опублікував статтю про те, що Забужко прославляє геноциди Волині. Вона відома тим, що релятивізувала історію геноциду, вчиненого українськими шовіністами проти поляків під час Другої світової війни (...), вона неодноразово заявляла, що розповіді про цю подію є неправдивими та зманіпульованими, як російська пропаганда, і що вбивства на Волині – це неіснуюча кривда», – пише Lovekrakow.



Люди, що увірвалися на зустріч з письменницею, кричали, що нагорода – це «плювок полякам в обличчя». Вони тримали плакати з перекресленими портретами Степана Бандери та Романа Шухевича і кричали «Бандера вон за Дон». Уповноважений мера Кракова з питань культури Роберт Пясковскі попросив втрутитися представників поліції та муніципальній варті.



Директор львівського музею Івана Франка Богдан Тихолоз, який був присутній на зустрічі і опублікував фото з події, вважає цей інцидент провокацією.



«Політична провокація ультраправих сил у Кракові, яка зірвала розмову з Оксаною Забужко, – спробa вбити клин між українцями і поляками, яка на руку Росії. Певен, що за цією провокацією видніють путінські щурячі вушка. Прикро, але нам своє робить: будувати мости діалогу і не шукати приводів для розбрату у минулому, а творити спільне майбутнє», – написав ввечері 21 листопада Богдан Тихолоз.



Премію імені Станіслава Вінценза Оксані Забужко присудили за спробу навести мости між націями та культурами.



«Величезна праця Оксани Забужко, спрямована на усвідомлення світу історичної, культурної та екзистенційної специфіки України в ширшому контексті цивілізації, сучасної історії та зв’язків між народами, а також її літературні досягнення в особливий спосіб наближають чутливість мешканців нашого макрорегіону, спонукали журі премії майже одностайно прийняти її кандидатуру», – пояснив голова міської ради Кракова та голова журі премії Рафал Комаревич.



Премію ім. Станіслава Вінценза вручать Оксані Забужко 22 листопада, під час відкриття саміту Open Eyes Economy Summit.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Міжнародному культурному центрі в Кракові відбулася зустріч з українською письменницею Оксаною Забужко, яку мають відзначити нагородою імені Станіслава Вінценза.Цю відзнаку Краківська міська рада присвоює за популяризацію культури Центральної та Східної Європи. Однак на зустріч увірвалися радикально налаштовані активісти з плакатами, які простестують проти нагородження Оксани Забужко. Для їх заспокоєння організаторам довелось викликати поліцію, - пише Zaxid.net Як повідомляє портал Lovekrakow, до зали культурного центру зайшли близько 40 осіб, ще понад сто людей вийшли на площу Ринок проти відзначення української письменниці Оксани Забужко. Як пояснює портал, правим політичним силам не подобається кандидатура цієї письменниці.«Портал Polonia Christiana опублікував статтю про те, що Забужко прославляє геноциди Волині. Вона відома тим, що релятивізувала історію геноциду, вчиненого українськими шовіністами проти поляків під час Другої світової війни (...), вона неодноразово заявляла, що розповіді про цю подію є неправдивими та зманіпульованими, як російська пропаганда, і що вбивства на Волині – це неіснуюча кривда», – пише Lovekrakow.Люди, що увірвалися на зустріч з письменницею, кричали, що нагорода – це «плювок полякам в обличчя». Вони тримали плакати з перекресленими портретами Степана Бандери та Романа Шухевича і кричали «Бандера вон за Дон». Уповноважений мера Кракова з питань культури Роберт Пясковскі попросив втрутитися представників поліції та муніципальній варті.Директор львівського музею Івана Франка Богдан Тихолоз, який був присутній на зустрічі і опублікував фото з події, вважає цей інцидент провокацією.«Політична провокація ультраправих сил у Кракові, яка зірвала розмову з Оксаною Забужко, – спробa вбити клин між українцями і поляками, яка на руку Росії. Певен, що за цією провокацією видніють путінські щурячі вушка. Прикро, але нам своє робить: будувати мости діалогу і не шукати приводів для розбрату у минулому, а творити спільне майбутнє», – написав ввечері 21 листопада Богдан Тихолоз.Премію імені Станіслава Вінценза Оксані Забужко присудили за спробу навести мости між націями та культурами.«Величезна праця Оксани Забужко, спрямована на усвідомлення світу історичної, культурної та екзистенційної специфіки України в ширшому контексті цивілізації, сучасної історії та зв’язків між народами, а також її літературні досягнення в особливий спосіб наближають чутливість мешканців нашого макрорегіону, спонукали журі премії майже одностайно прийняти її кандидатуру», – пояснив голова міської ради Кракова та голова журі премії Рафал Комаревич.Премію ім. Станіслава Вінценза вручать Оксані Забужко 22 листопада, під час відкриття саміту Open Eyes Economy Summit.

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