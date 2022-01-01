У храмах Рівненсько-Волинській єпархії відмінили «рабів Божих» і «матушок»





Про це повідомили на сторінці єпархії у фейсбуці.



Керуючий єпархією єпископ Гавриїл (Кризина) написав, що з 21 листопада в межах єпархії немає ніяких «рабів Божих» та «матушок».



Владика Гавриїл пояснив, що замість «рабів Божих» прихожан називатимуть «діти Божі», навіть якщо йдеться про 90-літню людину.



Замість слова «матушка» дружин священників називатимуть «матінками».



"Згідно нашої давньої української православної традиції", - пояснив єпископ.

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