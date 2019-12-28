На Волинь йде погіршення погоди

На Волинь йде погіршення погоди
На Волині з вівторка, 22 листопада, синоптики прогнозують ускладнення погодних умов.

Вночі та вранці в області та Луцьку буде місцями туман, переважно в західних районах області, на дорогах ожеледиця, – розповіла Суспільному синоптикиня обласного гідрометеоцентру Валентина Набока.

В області вночі 22 листопада температура повітря – від 0° до 5° морозу, вдень – від 3° морозу до 3° тепла. У Луцьку вночі прогнозують температуру від 2° до 4° морозу, вдень – від 0° до 2° тепла. Упродовж дня в області очікується хмарна погода без істотних опадів, вітер північно-західний 3-8 м/с.

Зі слів синоптикині, 23 листопада в другій половині дня в області та Луцьку буде мокрий сніг із дощем, місцями ожеледь і ожеледиця на дорогах.

"Температура в середу буде близько 0°, вночі 1-6 морозу, без істотних опадів, можливий туман, вдень від 2° морозу до 3° тепла. Опади будуть продовжуватися ще вночі та вдень 24 листопада. Ще будемо в зоні цього фронту – фронту оклюзії з південного заходу", – зазначила Валентина Набока.

Загалом майже до кінця листопада очікується "волинська погода", додала синоптикиня, де по ночах буде слабкий мороз, а вдень температура близько нуля градусів.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій в області закликали водіїв дотримуватися правил дорожнього руху, контролювати швидкість транспортного засобу. У разі виникнення ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення Укравтодор просить водіїв телефонувати на цілодобову гарячу лінію єдиного контакт-центру: +38 067 400 60 80 (по Україні).

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Теги: погода, Волинь, ожеледиця
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