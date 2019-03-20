До Києво-Печерської Лаври прийшли СБУ, поліція і Нацгвардія

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві.Про це повідомляє пресслужба СБУ.Інформують, що ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.Зокрема, враховуючи збройну агресію РФ, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян.Тож вказані заходи проводять для:- недопущення використання Лаври як осередку «русского міра»;- перевірки даних про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;- убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:- проводять огляд території та приміщень Лаври для виявлення заборонених до обігу предметів;- здійснюють перевірку осіб на території Лаври щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.У СБУ переконують, що усі дії відбуваються в межах чинного законодавства.