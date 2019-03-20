До Києво-Печерської Лаври прийшли СБУ, поліція і Нацгвардія

До Києво-Печерської Лаври прийшли СБУ, поліція і Нацгвардія
Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Інформують, що ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

Зокрема, враховуючи збройну агресію РФ, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян.

Тож вказані заходи проводять для:

- недопущення використання Лаври як осередку «русского міра»;
- перевірки даних про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;
- убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

До Києво-Печерської Лаври прийшли СБУ, поліція і Нацгвардія


За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:

- проводять огляд території та приміщень Лаври для виявлення заборонених до обігу предметів;
- здійснюють перевірку осіб на території Лаври щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

У СБУ переконують, що усі дії відбуваються в межах чинного законодавства.

До Києво-Печерської Лаври прийшли СБУ, поліція і Нацгвардія
До Києво-Печерської Лаври прийшли СБУ, поліція і Нацгвардія

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Теги: СБУ, Києво-Печерська лавра
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