Курс валют у Луцьку 22 листопада





Про це



Євро купують за 40,60, а продають за – 40,80.



Щодо польського злотого, то його купують за 8,50, а продають за 8,74.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22 листопада долар продають за 40,45, а купують за 40,30.Про це повідомляє Мінфін.Євро купують за 40,60, а продають за – 40,80.Щодо польського злотого, то його купують за 8,50, а продають за 8,74.

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