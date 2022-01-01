Курс валют у Луцьку 22 листопада
Сьогодні, 09:25
22 листопада долар продають за 40,45, а купують за 40,30.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40,60, а продають за – 40,80.
Щодо польського злотого, то його купують за 8,50, а продають за 8,74.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40,60, а продають за – 40,80.
Щодо польського злотого, то його купують за 8,50, а продають за 8,74.
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