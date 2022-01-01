ЗСУ знищили за добу 400 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 09:42
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 22 листопада ЗСУ уже знищили близько 85000 окупантів, 2895 ворожих танків та 5827 ББМ.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.11 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 85000 (+400) осіб,
танків ‒ 2895 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 5827 (+5) од,
артилерійських систем – 1882 (+12) од,
РСЗВ – 395 (+2) од,
засобів ППО ‒ 209 (+0) од,
літаків – 278 (+0) од,
гелікоптерів – 261 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0),
крилатих ракет ‒ 480 (+0),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4393 (+15) од,
спеціальної техніки ‒ 161 (+0).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.11 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 85000 (+400) осіб,
танків ‒ 2895 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 5827 (+5) од,
артилерійських систем – 1882 (+12) од,
РСЗВ – 395 (+2) од,
засобів ППО ‒ 209 (+0) од,
літаків – 278 (+0) од,
гелікоптерів – 261 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0),
крилатих ракет ‒ 480 (+0),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4393 (+15) од,
спеціальної техніки ‒ 161 (+0).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Люксембург передає Україні позашляховики «Хамві»
21 листопад, 16:18
Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом
21 листопад, 15:27
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку затримали шахрая
Сьогодні, 10:29
ЗСУ знищили за добу 400 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 09:42
Курс валют у Луцьку 22 листопада
Сьогодні, 09:25
Медіа