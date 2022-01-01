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ЗСУ знищили за добу 400 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога

ЗСУ знищили за добу 400 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 22 листопада ЗСУ уже знищили близько 85000 окупантів, 2895 ворожих танків та 5827 ББМ.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 85000 (+400) осіб,
танків ‒ 2895 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 5827 (+5) од,
артилерійських систем – 1882 (+12) од,
РСЗВ – 395 (+2) од,
засобів ППО ‒ 209 (+0) од,
літаків – 278 (+0) од,
гелікоптерів – 261 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0),
крилатих ракет ‒ 480 (+0),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4393 (+15) од,
спеціальної техніки ‒ 161 (+0).

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Теги: Втрати ворога, війна, окупанти
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