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Росіяни за добу атакували вісім регіонів України

Росіяни за добу атакували вісім регіонів України
Армія Російської Федерації за добу здійснила обстріли восьми областей України, є загиблі мирні жителі.

Як передає Укрінформ, про це ідеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 вівторка, 22 листопада.

У Сумській області вночі росіяни здійснили обстріли Зноб-Новгородської та Есманьської громад. Зруйновано житловий будинок. Детальна інформація уточнюється.

Протягом минулої доби ворог обстріляв Глухівську, Середино-Будську, Хотінську і Зноб-Новгородську громади. Люди не постраждали.

У Чернігівській області вночі агресори обстріляли Новгород-Сіверський район біля Семенівки. Втрат і руйнувань немає. Детальна інформація уточнюється.

У Запорізькій області війська рф вели обстріли цивільної інфраструктури у районі населених пунктів Дорожнянка, Червоне, Малинівка, Новоданилівка, Оріхів, Кам'янське, Приморське, Степногірськ, Новотроїцьке, Залізничне, Мала Токмачка, Щербаки, Полтавка, Новоандріївка, Преображенка, Ольгівське, Комишуваха, Гуляйполе, Кам'янське. Надійшло 58 повідомлень про руйнування житла громадян та об’єктів інфраструктури.

У Дніпропетровській області росіяни знову били по Нікопольському району, вдарили із "Градів" та важкої артилерії по кількох селах Марганецької громади. Люди не постраждали.

У Харківській області росіяни продовжують завдавати ударів з артилерії та РСЗВ по населених пунктах прифронтових районів. Вчора ввечері ворог вів із РСЗВ обстріли Вовчанська. Внаслідок влучання у житловому секторі госпіталізовані з пораненнями двоє людей.

Також ввечері росіяни ракетами вдарили по Чугуєву. Пошкоджені двоповерховий приватний будинок, кілька автомобілів. Без постраждалих.

Залишається високою мінна небезпека. У селі Пришиб Ізюмського району підірвався на міні та загинув 50-річний чоловік.

У Луганській області минулої доби Збройні сили України відбили чергові атаки росіян поблизу Стельмахівки.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог веде оборону, здійснює обстріли із танків, мінометів та ствольної артилерії, зокрема в районах Новоселівського, Стельмахівки, Площанки, Макіївки. Населені пункти, захоплені російськими військами цього року, перебувають на межі гуманітарної катастрофи.

У Донецькій області вночі російські війська завдали ракетного удару по промисловій зоні у Краматорську. За попередніми даними, без жертв.

Вночі поодинокі обстріли були біля Парасковіївки, Бахмутського, Яковлівки, Роздоловки Соледарської громади.

Артобстріли та штурмові дії ведуться у Світлодарській громаді, зокрема на околицях Майорська, ситуація є напруженою. Зв’язок відсутній у всіх населених пунктах громади. Інформація про поранених та загиблих уточнюється.

Вночі ворог вів обстріли позицій та околиць Торецької та Мар'їнської громад. Ситуація напружена, але контрольована в районі Нью-Йорка, Північного, Південного, Курдюмівки, Шумів, Дружби, Магдалинівки та Залізного.

Зранку росіяни вели обстріли в районі Авдіївки та населених пунктів Очеретинської громади.

За добу на Донеччині четверо людей загинули і четверо дістали поранення.

У Херсонській області, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, ворог не припиняє артилерійські обстріли позицій і населених пунктів на правому березі Дніпра. Загарбники вели вогонь із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Осокорівка, Гаврилівка, Милове, Шляхове, Веселе, Висунці, Велетенське, Станіслав і Херсон.

У Дніпровському районі Херсона зафіксовано удар по квартирі, є постраждалі.

Внаслідок обстрілів села Антонівка постраждала жінка, її доставили до Херсонської обласної лікарні.

До області надходить гуманітарна допомога, відновлюються станції мобільного зв’язку.

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула в інших регіонах України.

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Теги: обстріли
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