ДСНС врятували лучанку, яка зачинилася у ванній

21 листопада о 18:26 до Служби 101 надійшло повідомлення про те, що у ванній кімнаті в квартирі на вулиці Наливайка у Луцьку зачинилася жінка.Про це повідомили у ДСНС у Волинській області.Вона декілька годин була там заблокованою й не змогла самотужки відчинити двері.Рятувальники групи рятувальних робіт відчинили спочатку вхідні двері у помешкання, а тоді розблокували двері у ванну, де перебувала жінка.