ДСНС врятували лучанку, яка зачинилася у ванній
Сьогодні, 10:51
21 листопада о 18:26 до Служби 101 надійшло повідомлення про те, що у ванній кімнаті в квартирі на вулиці Наливайка у Луцьку зачинилася жінка.
Про це повідомили у ДСНС у Волинській області.
Вона декілька годин була там заблокованою й не змогла самотужки відчинити двері.
Рятувальники групи рятувальних робіт відчинили спочатку вхідні двері у помешкання, а тоді розблокували двері у ванну, де перебувала жінка.
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Про це повідомили у ДСНС у Волинській області.
Вона декілька годин була там заблокованою й не змогла самотужки відчинити двері.
Рятувальники групи рятувальних робіт відчинили спочатку вхідні двері у помешкання, а тоді розблокували двері у ванну, де перебувала жінка.
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