У Луцьку горів підвал багатоповерхівки. ФОТО
Сьогодні, 11:14
21 листопада увечері мешканці п’ятиповерхівки на вулиці Шота Руставелі у Луцьку відчули запах диму у під’їзді й квартирах й викликали рятувальників.
Про це повідомили у ДСНС на Волині.
З’ясувалося, що пожежа виникла у підвалі – горів матрац. Рятувальники загасили горіння первинними засобами пожежогасіння й із задимленого підвалу евакуювали двох безхатьків, які там перебували. Імовірно, пожежа трапилася через необережне поводження з вогнем.
У цей же час рятувальники двох пожежно-рятувальних частин Ковеля – 19 та 4 ДПРЧ працювали на вулиці Чорновола у Ковелі. Там горів цегляний житловий будинок: вогонь охопив перекриття й сягнув даху будівлі. Горіння локалізували о 18:51, ліквідували – о 19:45.
За попередніми даними, пожежа трапилася через порушення правил монтажу нагрівальних печей.
Крім того, о 20:45 рятувальники 17 ДПРЧ смт Турійськ ліквідували пожежу в цегляній господарській споруді, імовірно, спричинену коротким замиканням електромережі.
Після опівночі 22 листопада рятувальники ще тричі виїжджали на гасіння господарських будівель – на дачному масиві у Нововолинську, в селі Граддя Маневицької громади та в селі Білин на Ковельщині. Усі пожежі ліквідовані, потерпілих та жертв немає.
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Про це повідомили у ДСНС на Волині.
З’ясувалося, що пожежа виникла у підвалі – горів матрац. Рятувальники загасили горіння первинними засобами пожежогасіння й із задимленого підвалу евакуювали двох безхатьків, які там перебували. Імовірно, пожежа трапилася через необережне поводження з вогнем.
У цей же час рятувальники двох пожежно-рятувальних частин Ковеля – 19 та 4 ДПРЧ працювали на вулиці Чорновола у Ковелі. Там горів цегляний житловий будинок: вогонь охопив перекриття й сягнув даху будівлі. Горіння локалізували о 18:51, ліквідували – о 19:45.
За попередніми даними, пожежа трапилася через порушення правил монтажу нагрівальних печей.
Крім того, о 20:45 рятувальники 17 ДПРЧ смт Турійськ ліквідували пожежу в цегляній господарській споруді, імовірно, спричинену коротким замиканням електромережі.
Після опівночі 22 листопада рятувальники ще тричі виїжджали на гасіння господарських будівель – на дачному масиві у Нововолинську, в селі Граддя Маневицької громади та в селі Білин на Ковельщині. Усі пожежі ліквідовані, потерпілих та жертв немає.
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