СБУ проводить обшуки у храмах УПЦ МП на Рівненщині. ФОТО

На Рівненщині Служба безпеки України проводить обшуки на території Корецького Свято-Троїцького монастиря (м. Корець), жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері (с. Серники Зарічненського району) та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.Про це інформують у відомстві.Зокрема, враховуючи збройну агресію РФ, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян.Тож вказані заходи проводяться для:- недопущення використання релігійних громад в якості осередку «русского міра»;- перевірки даних про використання приміщень монастирів для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;- убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:- проводять огляд вказаних території та приміщень з метою виявлення заборонених до обігу предметів;- здійснюють перевірку осіб на предмет їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.