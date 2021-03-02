СБУ проводить обшуки у храмах УПЦ МП на Рівненщині. ФОТО

СБУ проводить обшуки у храмах УПЦ МП на Рівненщині. ФОТО
На Рівненщині Служба безпеки України проводить обшуки на території Корецького Свято-Троїцького монастиря (м. Корець), жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері (с. Серники Зарічненського району) та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.

Про це інформують у відомстві.

Зокрема, враховуючи збройну агресію РФ, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян.

Тож вказані заходи проводяться для:

- недопущення використання релігійних громад в якості осередку «русского міра»;
- перевірки даних про використання приміщень монастирів для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;
- убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.
За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:
- проводять огляд вказаних території та приміщень з метою виявлення заборонених до обігу предметів;
- здійснюють перевірку осіб на предмет їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.
СБУ проводить обшуки у храмах УПЦ МП на Рівненщині. ФОТО
СБУ проводить обшуки у храмах УПЦ МП на Рівненщині. ФОТО


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Теги: Рівненщина, обшуки, УПЦ МП
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