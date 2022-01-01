Україна повернула додому тіла 33 загиблих Героїв

Україна повернула додому тіла 33 загиблих Героїв
22 листопада Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну.

Про це повідомили у пресслужбі Мінінтеграції.

Вдалося повернути рідним тіла 33 захисників.

Операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України.

«Процес переговорів про передачу тіл триває постійно. Спільними зусиллями прагнемо якнайшвидше повернути сім’ям тіла захисників, щоб ті могли гідно вшанувати їх пам’ять!» – наголосив Олег Котенко.

Загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути 721 тіло.

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Теги: загиблі Герої, тіла, Україна
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