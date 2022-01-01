Росіяни обстріляли пункт видачі гумдопомоги на Запоріжжі





Про це Олександр Старух.



"Прямо зараз російські нелюди обстрілюють місто Оріхів. В результаті прямого влучання у пункт видачі гуманітарної допомоги у приміщенні школи, загинув соціальний працівник, ще дві жінки отримали поранення. Жертв могло бути значно більше, але їх вдалось запобігти завдяки правильній організації роботи з видачі допомоги, коли уникається створення черг і скупчень людей та наявності поряд обладнаних укриттів", - написав він.



Варто зазначити, що росіяни постійно обстрілюють населені пункти Запорізької області, частина якої перебуває під тимчасовою окупацією ворога. Місто Оріхів постійно перебуває під вогнем РФ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Оріхові Запорізької області росіяни 22 листопада обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги, внаслідок чого загинув соціальний працівник, дві жінки поранені.Про це повідомив очільник Запорізької ОВА"Прямо зараз російські нелюди обстрілюють місто Оріхів. В результаті прямого влучання у пункт видачі гуманітарної допомоги у приміщенні школи, загинув соціальний працівник, ще дві жінки отримали поранення. Жертв могло бути значно більше, але їх вдалось запобігти завдяки правильній організації роботи з видачі допомоги, коли уникається створення черг і скупчень людей та наявності поряд обладнаних укриттів", - написав він.Варто зазначити, що росіяни постійно обстрілюють населені пункти Запорізької області, частина якої перебуває під тимчасовою окупацією ворога. Місто Оріхів постійно перебуває під вогнем РФ.

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