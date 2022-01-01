Волиньгаз: подбайте про свою безпеку – замовте технічне обслуговування газових мереж і приладів перед зимою

Волиньгаз: подбайте про свою безпеку – замовте технічне обслуговування газових мереж і приладів перед зимою
В опалювальний сезон кількість викликів до аварійної служби «104» АТ «Волиньгаз» зростає. Так, у листопаді компанія отримала майже на 10 % більше звернень, ніж до початку опалювального періоду. Одні з причин – це самовільне втручання споживачів у систему газопостачання та газових приладів, їх неналежний технічний стан, самостійне встановлення газових приладів для обігріву приміщень.

Статистика свідчить, що більшість споживачів не проводять технічне обслуговування газових приладів, а ОСББ чи балансоутримувачі – внутрішньобудинкових газових мереж. Як наслідок – витоки газу, які можуть призвести не тільки до припинення газопостачання в опалювальний період, а й до надзвичайних ситуацій. Про це повідомляють у пресслужбі компанії.

Пам'ятайте, що самовільне втручання у роботу системи газопостачання, неправильне користування газовими приладами, їхня несправність можуть привести до накопичення чадного газу в приміщенні та отруєння ним. На жаль, існує одне поширене, але хибне твердження про те, що чадний газ завжди можна відчути на запах. Але він не має ні запаху, ні кольору, ні смаку. Чадний газ легко змішується з повітрям, розповсюджується в приміщенні, а потрапляння його в організм витісняє кисень із крові.

Своєю чергою, витоки природного газу також є дуже небезпечними для життя та здоров’я, адже можуть призвести до вибуху та пожежі.

Щоб попередити їх, а також упевнитися в стабільній та правильній роботі ваших газових приладів «Волиньгаз» рекомендує раз на рік, особливо перед початком опалювального сезону, проводити технічне обслуговування газових мереж та приладів у домоволодіннях кожного споживача. Саме це важливий етап підготовки до зими. Будь-які газонебезпечні роботи мають право виконувати кваліфіковані спеціалісти, у яких є відповідні дозвільні документи.

Під час технічного обслуговування фахівці АТ «Волиньгаз», яке працює під брендом Регіональної газової компанії (РГК), за допомогою сучасного обладнання перевіряють мережі на герметичність, щільність з’єднань, справність кранів тощо. Нині більше 14 тис. споживачів уклали договори з газорозподільною компанією на проведення технічного обслуговування.

Також, аби вчасно виявити природний або чадний гази у приміщенні, необхідно встановити детектор газу. Щоб замовити технічне обслуговування газових мереж та приладів, придбати сигналізатор газу, звертайтеся до 104.ua клієнтських просторів на Волині.

Якщо ви відчули запах газу - негайно телефонуйте за номером «104»!

Бережіть себе та своїх близьких!

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Теги: Волиньгаз, технічне обслуговування газових приладів
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