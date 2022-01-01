Чи можна зарядити ноутбук від Power Bank: головні характеристики пристроїв*





Хоча ще за мирних часів ми звикли заряджати павербанками передусім свої смартфони, треба пам’ятати, що павербанк — за своєю сутністю акумулятор, яким можна заряджати будь-які домашні ґаджети і навіть дитячі іграшки чи відеокамери. Ноутбук ви без проблем можете заряджати від Power Bank за умови наявності заряду на другому.



Характеристики Power Bank для зарядки ноутбука

Зазвичай повної зарядки ноутбука вистачає на термін до 4 годин. Сучасний PowerBank здатен підживити ноутбук, якщо має характеристики, які вказують на таку функцію. Головні критерії — місткість і потужність.



Якщо вони достатньо великі, відповідно, витягнуть зарядку й ноутбука. Тому якщо ваша мета зокрема це, звертайте увагу саме на них. Але пам’ятайте, що такі павербанки й коштуватимуть дорожче. Характеристики Power Bank для заряду ноутбука повинні бути наступні:



- Щонайменше 18-20 вольт вихідної напруги та 2 ампери номінального струму.



- Порт USB в 1А та/або 2А — також призначений для заряду ноутбука.

Щонайменше 10 000 mAh місткості.



- Кабелі з роз’ємами для підключення ноутбука. Вони не завжди йдуть у комплекті, але за їх відсутності їх слід докупити.



- Бажано обирати павербанк з місткістю принаймні у 1,5 рази більшою за місткість батареї ноутбука.



Перед купівлею павербанку врахуйте, що не до кожного роз’єму ноутбука ви зможете його під'єднати. Для цього вам знадобиться USB-порт 3.1 (Інша назва — Type C), який і так є у всіх сучасних ноутбуках. Але якщо ваша модель вже доволі старенька, такий спосіб заряду вам не підійде. Річ у тім, що старі USB 2.0, а також 3.0 не пропускають напругу 4,5 вольти, у той час, як для ноутбука потрібно понад 30 вольтів.



Головний недолік павербанків для зарядки ноутбука — розмір і вага. Висока місткість має свої наслідки, тож такий PowerBank ви не покладете у кишеню, та й у сумці їх буде носити не дуже приємно, адже важать вони щонайменше кілограм.



Якщо ж у вас у пріоритеті — зарядка ноутбука і можливі складнощі вас не лякають, звертайтеся до маркетплейса безпеки Bezpeka.club. Тут вас швидко і якісно проконсультують з приводу конкретно вашої ситуації і допоможуть обрати пристрій саме під ваш ноутбук. Також у наявності величезний асортимент інших джерел живлення, серед яких ви зможете підшукати альтернативу павербанкам.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок обстрілів Росією інфраструктури України багато громадян мають проблеми з електропостачанням, застосовують екстрені та планові графіки відключень світла. Унаслідок цього все популярнішим стає питання: «Чи можна зарядити ноутбук від Power Bank ?» Відповідь — так.Хоча ще за мирних часів ми звикли заряджати павербанками передусім свої смартфони, треба пам’ятати, що павербанк — за своєю сутністю акумулятор, яким можна заряджати будь-які домашні ґаджети і навіть дитячі іграшки чи відеокамери. Ноутбук ви без проблем можете заряджати від Power Bank за умови наявності заряду на другому.Зазвичай повної зарядки ноутбука вистачає на термін до 4 годин. Сучасний PowerBank здатен підживити ноутбук, якщо має характеристики, які вказують на таку функцію. Головні критерії — місткість і потужність.Якщо вони достатньо великі, відповідно, витягнуть зарядку й ноутбука. Тому якщо ваша мета зокрема це, звертайте увагу саме на них. Але пам’ятайте, що такі павербанки й коштуватимуть дорожче. Характеристики Power Bank для заряду ноутбука повинні бути наступні:- Щонайменше 18-20 вольт вихідної напруги та 2 ампери номінального струму.- Порт USB в 1А та/або 2А — також призначений для заряду ноутбука.Щонайменше 10 000 mAh місткості.- Кабелі з роз’ємами для підключення ноутбука. Вони не завжди йдуть у комплекті, але за їх відсутності їх слід докупити.- Бажано обирати павербанк з місткістю принаймні у 1,5 рази більшою за місткість батареї ноутбука.Перед купівлею павербанку врахуйте, що не до кожного роз’єму ноутбука ви зможете його під'єднати. Для цього вам знадобиться USB-порт 3.1 (Інша назва — Type C), який і так є у всіх сучасних ноутбуках. Але якщо ваша модель вже доволі старенька, такий спосіб заряду вам не підійде. Річ у тім, що старі USB 2.0, а також 3.0 не пропускають напругу 4,5 вольти, у той час, як для ноутбука потрібно понад 30 вольтів.Головний недолік павербанків для зарядки ноутбука — розмір і вага. Висока місткість має свої наслідки, тож такий PowerBank ви не покладете у кишеню, та й у сумці їх буде носити не дуже приємно, адже важать вони щонайменше кілограм.Якщо ж у вас у пріоритеті — зарядка ноутбука і можливі складнощі вас не лякають, звертайтеся до маркетплейса безпеки Bezpeka.club. Тут вас швидко і якісно проконсультують з приводу конкретно вашої ситуації і допоможуть обрати пристрій саме під ваш ноутбук. Також у наявності величезний асортимент інших джерел живлення, серед яких ви зможете підшукати альтернативу павербанкам.

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