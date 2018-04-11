На Волині оголосили жовтий рівень небезпеки





Про це пише



"23 листопада вночі та вранці у західній та південній частинах туман, видимість 200-500 метрів", - йдеться у попередженні.



Також, за даними синоптиків, вдень 23 листопада у більшості західних областей очікується ожеледь. На дорогах, крім південних та більшості центральних областей, місцями буде ожеледиця. Через це оголошено I рівень небезпечності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні на 23 листопада оголосили жовтий рівень небезпечності через несприятливу погоду. Зокрема, за даними Укргідрометцентру, очікується туман, ожеледь та ожеледиця.Про це пише УНІАН "23 листопада вночі та вранці у західній та південній частинах туман, видимість 200-500 метрів", - йдеться у попередженні.Також, за даними синоптиків, вдень 23 листопада у більшості західних областей очікується ожеледь. На дорогах, крім південних та більшості центральних областей, місцями буде ожеледиця. Через це оголошено I рівень небезпечності.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію