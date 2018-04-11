На Волині оголосили жовтий рівень небезпеки

На Волині оголосили жовтий рівень небезпеки
В Україні на 23 листопада оголосили жовтий рівень небезпечності через несприятливу погоду. Зокрема, за даними Укргідрометцентру, очікується туман, ожеледь та ожеледиця.

Про це пише УНІАН.

"23 листопада вночі та вранці у західній та південній частинах туман, видимість 200-500 метрів", - йдеться у попередженні.

Також, за даними синоптиків, вдень 23 листопада у більшості західних областей очікується ожеледь. На дорогах, крім південних та більшості центральних областей, місцями буде ожеледиця. Через це оголошено I рівень небезпечності.

На Волині оголосили жовтий рівень небезпеки

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Теги: жовтий рівень небезпеки, Волинь, Укргідрометцентр
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