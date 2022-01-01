Що Україні дасть звільнення Кінбурнської коси

Що Україні дасть звільнення Кінбурнської коси
Якщо українські війська візьмуть під контроль Кінбурнську косу в Миколаївській області, то зможуть відбивати удари з боку російських окупантів по підконтрольному Києву узбережжю Чорного моря.

Про це пише УНІАН.

У разі деокупації цієї коси наші воїни можуть активізувати військову діяльність у морі та отримати можливість переправитися на лівий берег Дніпра, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Кінбурнська коса розташована на відстані лише 4 км через протоку від Очакова і дозволяє контролювати вхід у Дніпро та Південний Буг, а також в миколаївський і херсонський міські порти», – зазначили аналітики.

У ISW додали, що супротивники використовували позиції на косі для того, щоб завдавати ракетно-артилерійських ударів по наших захисниках в Очакові та інших районах уздовж підконтрольної Києву частини узбережжя Чорного моря.

Аналітики підкреслили, що Кінбурнська коса – поза зоною досяжності ворожих 152-мм артилерійських систем, які зосереджені в Херсонській області на лівому березі Дніпра.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Кінбурнська коса, Україна, звільнення, РФ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, чому застосовують і чи триватимуть далі планові відключення електроенергії
Сьогодні, 15:15
Чоловіка, який постраждав під час ракетного обстрілу Луцька, виписали з лікарні
Сьогодні, 14:49
Що Україні дасть звільнення Кінбурнської коси
Сьогодні, 14:31
Як волинянам не натрапити на гачок шахраїв. ВІДЕО
Сьогодні, 14:15
На Волині оголосили жовтий рівень небезпеки
Сьогодні, 14:00
Схожі новини
На Херсонщині ЗСУ встановили український прапор над ще одним селищем На Херсонщині ЗСУ встановили український прапор над ще одним селищем
04 листопад, 03:41
Серед звільнених з полону українських військовослужбовців – уродженець Рівненщини Іван Саков Серед звільнених з полону українських військовослужбовців – уродженець Рівненщини Іван Саков
26 жовтень, 16:30
Україна повернула з РФ та окупованих територій 96 дітей Україна повернула з РФ та окупованих територій 96 дітей
13 жовтень, 15:55
Українська армія звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині Українська армія звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині
04 жовтень, 22:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Помер Герой України Юрій Шухевич
Сьогодні, 15:42
 0
Повідомили, чому застосовують і чи триватимуть далі планові відключення електроенергії
Сьогодні, 15:15
 0
Чоловіка, який постраждав під час ракетного обстрілу Луцька, виписали з лікарні
Сьогодні, 14:49
 0
Що Україні дасть звільнення Кінбурнської коси
Сьогодні, 14:31
 0
Як волинянам не натрапити на гачок шахраїв. ВІДЕО
Сьогодні, 14:15
 0
Медіа
відео
1/8