Що Україні дасть звільнення Кінбурнської коси
Сьогодні, 14:31
Якщо українські війська візьмуть під контроль Кінбурнську косу в Миколаївській області, то зможуть відбивати удари з боку російських окупантів по підконтрольному Києву узбережжю Чорного моря.
Про це пише УНІАН.
У разі деокупації цієї коси наші воїни можуть активізувати військову діяльність у морі та отримати можливість переправитися на лівий берег Дніпра, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
«Кінбурнська коса розташована на відстані лише 4 км через протоку від Очакова і дозволяє контролювати вхід у Дніпро та Південний Буг, а також в миколаївський і херсонський міські порти», – зазначили аналітики.
У ISW додали, що супротивники використовували позиції на косі для того, щоб завдавати ракетно-артилерійських ударів по наших захисниках в Очакові та інших районах уздовж підконтрольної Києву частини узбережжя Чорного моря.
Аналітики підкреслили, що Кінбурнська коса – поза зоною досяжності ворожих 152-мм артилерійських систем, які зосереджені в Херсонській області на лівому березі Дніпра.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише УНІАН.
У разі деокупації цієї коси наші воїни можуть активізувати військову діяльність у морі та отримати можливість переправитися на лівий берег Дніпра, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
«Кінбурнська коса розташована на відстані лише 4 км через протоку від Очакова і дозволяє контролювати вхід у Дніпро та Південний Буг, а також в миколаївський і херсонський міські порти», – зазначили аналітики.
У ISW додали, що супротивники використовували позиції на косі для того, щоб завдавати ракетно-артилерійських ударів по наших захисниках в Очакові та інших районах уздовж підконтрольної Києву частини узбережжя Чорного моря.
Аналітики підкреслили, що Кінбурнська коса – поза зоною досяжності ворожих 152-мм артилерійських систем, які зосереджені в Херсонській області на лівому березі Дніпра.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Повідомили, чому застосовують і чи триватимуть далі планові відключення електроенергії
Сьогодні, 15:15
Що Україні дасть звільнення Кінбурнської коси
Сьогодні, 14:31
Як волинянам не натрапити на гачок шахраїв. ВІДЕО
Сьогодні, 14:15
На Волині оголосили жовтий рівень небезпеки
Сьогодні, 14:00
Медіа