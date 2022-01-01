Що Україні дасть звільнення Кінбурнської коси





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У разі деокупації цієї коси наші воїни можуть активізувати військову діяльність у морі та отримати можливість переправитися на лівий берег Дніпра, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).



«Кінбурнська коса розташована на відстані лише 4 км через протоку від Очакова і дозволяє контролювати вхід у Дніпро та Південний Буг, а також в миколаївський і херсонський міські порти», – зазначили аналітики.



У ISW додали, що супротивники використовували позиції на косі для того, щоб завдавати ракетно-артилерійських ударів по наших захисниках в Очакові та інших районах уздовж підконтрольної Києву частини узбережжя Чорного моря.



Аналітики підкреслили, що Кінбурнська коса – поза зоною досяжності ворожих 152-мм артилерійських систем, які зосереджені в Херсонській області на лівому березі Дніпра.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Якщо українські війська візьмуть під контроль Кінбурнську косу в Миколаївській області, то зможуть відбивати удари з боку російських окупантів по підконтрольному Києву узбережжю Чорного моря.Про це пише УНІАН У разі деокупації цієї коси наші воїни можуть активізувати військову діяльність у морі та отримати можливість переправитися на лівий берег Дніпра, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).«Кінбурнська коса розташована на відстані лише 4 км через протоку від Очакова і дозволяє контролювати вхід у Дніпро та Південний Буг, а також в миколаївський і херсонський міські порти», – зазначили аналітики.У ISW додали, що супротивники використовували позиції на косі для того, щоб завдавати ракетно-артилерійських ударів по наших захисниках в Очакові та інших районах уздовж підконтрольної Києву частини узбережжя Чорного моря.Аналітики підкреслили, що Кінбурнська коса – поза зоною досяжності ворожих 152-мм артилерійських систем, які зосереджені в Херсонській області на лівому березі Дніпра.

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