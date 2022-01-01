Чоловіка, який постраждав під час ракетного обстрілу Луцька, виписали з лікарні

Чоловіка, який постраждав під час ракетного обстрілу Луцька, виписали з лікарні
Працівника енергетичного об'єкта, який 22 жовтня травмувався внаслідок ракетного обстрілу в Луцьку, виписали з медзакладу.

Про це у коментарі Суспільному розповів заступник керівника Медичного об’єднання Луцької тергромади Андрій Смольянінов.

В лікарні чоловік пробув 10 днів.

У травмованого були важкі опіки рук та голови. На ушкоджені ділянки медики поклали ксеношкіру. Зі слів Андрія Смольянінова, виписали чоловіка у зв'язку із одужанням.

Нагадаємо, внаслідок ракетного обстрілу 22 жовтня у Луцьку був зруйнований об’єкт енергетичної інфраструктури у Луцьку, одна людина отримала опіки.

Вибухова хвиля і уламки ракет пошкодили 12 будинків.

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Теги: обстріл, одужання
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