Чоловіка, який постраждав під час ракетного обстрілу Луцька, виписали з лікарні





Про це у коментарі Суспільному розповів заступник керівника Медичного об’єднання Луцької тергромади Андрій Смольянінов.



В лікарні чоловік пробув 10 днів.



У травмованого були важкі опіки рук та голови. На ушкоджені ділянки медики поклали ксеношкіру. Зі слів Андрія Смольянінова, виписали чоловіка у зв'язку із одужанням.



Нагадаємо, внаслідок ракетного обстрілу 22 жовтня у Луцьку був зруйнований об’єкт енергетичної інфраструктури у Луцьку, одна людина отримала опіки.



Вибухова хвиля і уламки ракет пошкодили 12 будинків.

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