Чоловіка, який постраждав під час ракетного обстрілу Луцька, виписали з лікарні
Сьогодні, 14:49
Працівника енергетичного об'єкта, який 22 жовтня травмувався внаслідок ракетного обстрілу в Луцьку, виписали з медзакладу.
Про це у коментарі Суспільному розповів заступник керівника Медичного об’єднання Луцької тергромади Андрій Смольянінов.
В лікарні чоловік пробув 10 днів.
У травмованого були важкі опіки рук та голови. На ушкоджені ділянки медики поклали ксеношкіру. Зі слів Андрія Смольянінова, виписали чоловіка у зв'язку із одужанням.
Нагадаємо, внаслідок ракетного обстрілу 22 жовтня у Луцьку був зруйнований об’єкт енергетичної інфраструктури у Луцьку, одна людина отримала опіки.
Вибухова хвиля і уламки ракет пошкодили 12 будинків.
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Про це у коментарі Суспільному розповів заступник керівника Медичного об’єднання Луцької тергромади Андрій Смольянінов.
В лікарні чоловік пробув 10 днів.
У травмованого були важкі опіки рук та голови. На ушкоджені ділянки медики поклали ксеношкіру. Зі слів Андрія Смольянінова, виписали чоловіка у зв'язку із одужанням.
Нагадаємо, внаслідок ракетного обстрілу 22 жовтня у Луцьку був зруйнований об’єкт енергетичної інфраструктури у Луцьку, одна людина отримала опіки.
Вибухова хвиля і уламки ракет пошкодили 12 будинків.
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