Помер Герой України Юрій Шухевич

Романа Шухевича Юрій Шухевич.



Про це повідомив Львівський міський голова Андрій Садовий.



«Вічна пам’ять великому Українцю», – написав Садовий.



Довідка:



Юрій-Богдан Шухевич народився 28 березня 1933 року у селі Оглядів на Львівщині у родині Романа та Олександри Шухевичів. Український політичний діяч, народний депутат України VIII скликання, член Української Гельсінської Групи, активний дисидент, політичний в’язень у 1948–1956, 1956–1968, 1972–1988 роках.



Юрій Шухевич провів 28 років у в’язницях і таборах СРСР. 1990 – 1994 став організатором і головою УНА-УНСО. У серпні 2006 року Президент України Віктор Ющенко надав Юрію Шухевичу звання Героя України .

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У віці 89 років помер Герой України, багаторічний політв’язень та син командувача УПАПро це повідомив Львівський міський голова«Вічна пам’ять великому Українцю», – написав Садовий.Юрій-Богдан Шухевич народився 28 березня 1933 року у селі Оглядів на Львівщині у родині Романа та Олександри Шухевичів. Український політичний діяч, народний депутат України VIII скликання, член Української Гельсінської Групи, активний дисидент, політичний в’язень у 1948–1956, 1956–1968, 1972–1988 роках.Юрій Шухевич провів 28 років у в’язницях і таборах СРСР. 1990 – 1994 став організатором і головою УНА-УНСО. У серпні 2006 року Президент України Віктор Ющенко надав Юрію Шухевичу звання Героя України .

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