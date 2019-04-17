Помер Герой України Юрій Шухевич
Сьогодні, 15:42
У віці 89 років помер Герой України, багаторічний політв’язень та син командувача УПА Романа Шухевича Юрій Шухевич.
Про це повідомив Львівський міський голова Андрій Садовий.
«Вічна пам’ять великому Українцю», – написав Садовий.
Довідка:
Юрій-Богдан Шухевич народився 28 березня 1933 року у селі Оглядів на Львівщині у родині Романа та Олександри Шухевичів. Український політичний діяч, народний депутат України VIII скликання, член Української Гельсінської Групи, активний дисидент, політичний в’язень у 1948–1956, 1956–1968, 1972–1988 роках.
Юрій Шухевич провів 28 років у в’язницях і таборах СРСР. 1990 – 1994 став організатором і головою УНА-УНСО. У серпні 2006 року Президент України Віктор Ющенко надав Юрію Шухевичу звання Героя України .
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Про це повідомив Львівський міський голова Андрій Садовий.
«Вічна пам’ять великому Українцю», – написав Садовий.
Довідка:
Юрій-Богдан Шухевич народився 28 березня 1933 року у селі Оглядів на Львівщині у родині Романа та Олександри Шухевичів. Український політичний діяч, народний депутат України VIII скликання, член Української Гельсінської Групи, активний дисидент, політичний в’язень у 1948–1956, 1956–1968, 1972–1988 роках.
Юрій Шухевич провів 28 років у в’язницях і таборах СРСР. 1990 – 1994 став організатором і головою УНА-УНСО. У серпні 2006 року Президент України Віктор Ющенко надав Юрію Шухевичу звання Героя України .
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