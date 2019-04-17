Помер Герой України Юрій Шухевич

Помер Герой України Юрій Шухевич
У віці 89 років помер Герой України, багаторічний політв’язень та син командувача УПА Романа Шухевича Юрій Шухевич.

Про це повідомив Львівський міський голова Андрій Садовий.

«Вічна пам’ять великому Українцю», – написав Садовий.

Довідка:

Юрій-Богдан Шухевич народився 28 березня 1933 року у селі Оглядів на Львівщині у родині Романа та Олександри Шухевичів. Український політичний діяч, народний депутат України VIII скликання, член Української Гельсінської Групи, активний дисидент, політичний в’язень у 1948–1956, 1956–1968, 1972–1988 роках.

Юрій Шухевич провів 28 років у в’язницях і таборах СРСР. 1990 – 1994 став організатором і головою УНА-УНСО. У серпні 2006 року Президент України Віктор Ющенко надав Юрію Шухевичу звання Героя України .

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Теги: Юрій Шухевич, смерть, дисидент
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