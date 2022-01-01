Чоловікам, яким дозволений виїзд з України, змінили терміни перебування за кордоном

Чоловікам, яким дозволений виїзд з України, змінили терміни перебування за кордоном
У країні триває воєнний стан та загальна мобілізація населення. Відповідно до цього, лише обмежена група чоловіків може виїздити за кордон.

Нещодавно у Кабміні внесли зміни до закону про правила перетинання держкордону. Відтепер термін крайнього перебування чоловіків за межами країни збільшено, інформує 24 канал.

За постановою Кабміну термін перебування чоловіків за кордоном збільшили від 45 до 60 днів. Йдеться саме про виїзд водіїв за межі країни.

Річ у тім, що під час дії воєнного стану пропускати через кордон громадян, що мають ліцензію на міжнародні перевезення, можуть лише працівники Держприкордонслужби. Вони перевіряють наявність водія у спеціальній інформаційній системі від Укртрансбезпеки.

Тепер такі чоловіки не можуть безперервно перебувати в іншій країні понад 60 календарних днів. Якщо водій порушить це правило, то йому можуть призупинити доступ до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки на три місяці.

Хто ще з чоловіків може виїжджати за кордон

Через те, що в країні триває загальна мобілізація населення, чоловіки призовного віку (від 18 до 60 років) не можуть перетинати кордон країни. Однак є певні винятки.

Виключені з військового обліку громадяни, які є непридатними або частково непридатними до служби в армії, можуть виїздити в іншу країну. Для цього їм потрібно мати з собою закордонний паспорт, військовий квиток та результати висновку військово-лікарської комісії.

Крім того, уряд також дозволив авіаційному персоналу, державним інспекторам з авіаційного нагляду, особам, уповноваженим на проведення перевірок Державіаслужби, а також працівникам Державного авіаційного підприємства «Україна» виїжджати з країни. Однак зауважимо, що такі чоловіки мають право на це лише за умови, що вони прямують для роботи за кордоном або тренажерної підготовки.

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Теги: виїзд за кордон, чоловіки
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