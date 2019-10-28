У Запорізькій області помер військовий з Волині

Андрій Васильович Гнатюк, який ніс службу у лавах ЗСУ.



Про це повідомляє Люблинецька громада. Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.



Відомо, що Андрій Гнатюк був мобілізований з 1 березня 2022 року. Помер під час несення служби у військовій частині.



Про дату прибуття тіла померлого захисника та чин похорону у громаді повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким померлого воїна!



Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селищі Черепівське Запорізької області помер 37-річний військовослужбовець із селища Люблинець Ковельського району, який ніс службу у лавах ЗСУ.Про це повідомляє Люблинецька громада. Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.Відомо, що Андрій Гнатюк був мобілізований з 1 березня 2022 року. Помер під час несення служби у військовій частині.Про дату прибуття тіла померлого захисника та чин похорону у громаді повідомлять згодом.Вічна пам'ять!

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