У Запорізькій області помер військовий з Волині

У Запорізькій області помер військовий з Волині
У селищі Черепівське Запорізької області помер 37-річний військовослужбовець із селища Люблинець Ковельського району Андрій Васильович Гнатюк, який ніс службу у лавах ЗСУ.

Про це повідомляє Люблинецька громада. Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

Відомо, що Андрій Гнатюк був мобілізований з 1 березня 2022 року. Помер під час несення служби у військовій частині.

Про дату прибуття тіла померлого захисника та чин похорону у громаді повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким померлого воїна!

Вічна пам'ять!


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Теги: Андрій Гнатюк, смерть, Люблинець
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