У Запорізькій області помер військовий з Волині
Сьогодні, 16:35
У селищі Черепівське Запорізької області помер 37-річний військовослужбовець із селища Люблинець Ковельського району Андрій Васильович Гнатюк, який ніс службу у лавах ЗСУ.
Про це повідомляє Люблинецька громада. Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Відомо, що Андрій Гнатюк був мобілізований з 1 березня 2022 року. Помер під час несення служби у військовій частині.
Про дату прибуття тіла померлого захисника та чин похорону у громаді повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким померлого воїна!
Вічна пам'ять!
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Про це повідомляє Люблинецька громада. Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Відомо, що Андрій Гнатюк був мобілізований з 1 березня 2022 року. Помер під час несення служби у військовій частині.
Про дату прибуття тіла померлого захисника та чин похорону у громаді повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким померлого воїна!
Вічна пам'ять!
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