Хоче якнайшвидше повернутися на фронт: звільненому з полону волинянину відновили паспорт

На Волині відновили паспорт військовому, що відібрали у нього в російському полоні.Про це пишуть у Міграційній службі області.родом з Володимирського району, у полон потрапив під Червоним Лиманом. Військового тримали у в’язниці в Куп‘янську. Дружина тільки знала, що він ніби у полоні. Але достеменно нічого відомо не було. Коли почався наступ ЗСУ на Куп‘янськ, йому вдалося втекти. Тиждень переховувався на окупованій території, поки не вийшов на позиції ЗСУ», - йдеться у дописі.У Міграційній службі зазначили, що чоловік уже з відновленим паспортом громадянина України планує якнайшвидше повернутися на фронт.