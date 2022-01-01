Хоче якнайшвидше повернутися на фронт: звільненому з полону волинянину відновили паспорт

Хоче якнайшвидше повернутися на фронт: звільненому з полону волинянину відновили паспорт
На Волині відновили паспорт військовому, що відібрали у нього в російському полоні.

Про це пишуть у Міграційній службі області.

«Олександр родом з Володимирського району, у полон потрапив під Червоним Лиманом. Військового тримали у в’язниці в Куп‘янську. Дружина тільки знала, що він ніби у полоні. Але достеменно нічого відомо не було. Коли почався наступ ЗСУ на Куп‘янськ, йому вдалося втекти. Тиждень переховувався на окупованій території, поки не вийшов на позиції ЗСУ», - йдеться у дописі.

У Міграційній службі зазначили, що чоловік уже з відновленим паспортом громадянина України планує якнайшвидше повернутися на фронт.

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Теги: мігаційна служба, Волинь, паспорт, полонений, військовий
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