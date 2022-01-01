На понад 7 років засудили лучанина, який у січні побив до смерті знайомого
Сьогодні, 17:40
Лучанин, будучи у стані алкогольного сп'яніння, побив до смерті свого знайомого у квартирі. Суд виніс вирок злочинцю.
Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 43-річного жителя обласного центру Волині винуватим у заподіянні знайомому тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть (ч.2 ст. 121 КК України).
Доведено, що увечері 23 січня 2022 року нетверезий чоловік під час конфлікту у власній оселі в будинку на вулиці Кравчука у Луцьку побив потерпілого, людину з інвалідністю 2 групи, завдавши травм, від яких він помер.
Згідно з вироком суду наступних 7 років та 6 місяців волинянин проведе за ґратами.
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Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 43-річного жителя обласного центру Волині винуватим у заподіянні знайомому тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть (ч.2 ст. 121 КК України).
Доведено, що увечері 23 січня 2022 року нетверезий чоловік під час конфлікту у власній оселі в будинку на вулиці Кравчука у Луцьку побив потерпілого, людину з інвалідністю 2 групи, завдавши травм, від яких він помер.
Згідно з вироком суду наступних 7 років та 6 місяців волинянин проведе за ґратами.
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