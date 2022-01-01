На Волинь везуть тіло загиблого солдата Олександра Семенчука, якого поховали у Дніпрі





Про це Ігор Пальонка, голова Володимир-Волинської територіальної громади.



Солдат довгий час вважався зниклим безвісти. Нещодавно надійшли результати ДНК-експертизи, яка й встановила, що тіло Олександра було поховане у Дніпрі серед неупізнаних бійців.



"Завтра зустрічатимемо тіло полеглого Героя у Володимирі та віддамо йому останню шану під час чину похорону, який пройде у церкві святого Юрія. Про годину повідомлю згодом", - написав Пальонка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 23 листопада, до Володимира назавжди повернеться мешканець міста воїн Олександр Семенчук.Про це повідомив , голова Володимир-Волинської територіальної громади.Солдат довгий час вважався зниклим безвісти. Нещодавно надійшли результати ДНК-експертизи, яка й встановила, що тіло Олександра було поховане у Дніпрі серед неупізнаних бійців."Завтра зустрічатимемо тіло полеглого Героя у Володимирі та віддамо йому останню шану під час чину похорону, який пройде у церкві святого Юрія. Про годину повідомлю згодом", - написав Пальонка.

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