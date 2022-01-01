Окупанти обстріляли Херсон: є загиблі та поранений
Сьогодні, 18:00
Російські війська продовжують обстрілювати Херсон. Сьогодні, 22 листопада, у місті зафіксовано 11 "прильотів".
Про це повідомляє Telegram Херсонської міськради.
"Ворог продовжує обстрілювати Херсон. Ми чуємо вибухи. Сьогодні це відбувається без перерви", - зазначила начальник Херсонської МВА Галина Лугова.
Внаслідок обстрілів пошкоджено багато будинків приватного сектору, після обстрілу сталися дві пожежі. Було також потрапляння до магістрального газопроводу. Повідомляється, що в результаті обстрілу троє людей загинули, один поранений і ще один постраждалий перебуває під завалами.
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Про це повідомляє Telegram Херсонської міськради.
"Ворог продовжує обстрілювати Херсон. Ми чуємо вибухи. Сьогодні це відбувається без перерви", - зазначила начальник Херсонської МВА Галина Лугова.
Внаслідок обстрілів пошкоджено багато будинків приватного сектору, після обстрілу сталися дві пожежі. Було також потрапляння до магістрального газопроводу. Повідомляється, що в результаті обстрілу троє людей загинули, один поранений і ще один постраждалий перебуває під завалами.
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