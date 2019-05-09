Декомунізація: у місті на Волині демонтували пам'ятний знак. ФОТО





Про це розповів Борис Карпус.



200-кілограмову плиту за допомогою ломів демонтували чотири працівники "Виробничого управління комунального господарства Нововолинської міськради" за допомогою трактора-навантажувача.



Знак, сказав міський голова, буде знаходитися на території комунального підприємства.



"На останній черговій сесії було прийняте рішення депутатами міської ради з ініціативи громадськості. Зноситимуть об'єкти, які належать територіальній громаді", – зазначив посадовець.



Також під дію декомунізаційного закону підпадають радянські мозаїчні панно на фасадах будинків у центрі міста, які знесуть згодом. Крім того, зі слів Бориса Карпуса, в місті є знак із радянською символікою, що знаходиться на приватній території, тож міськрада надіслала рекомендацію власнику про демонтаж. Де саме в місті такий знак розташований – міський голова не називає.



Довідково: Пам'ятний знак оборонцям укріпрайону встановили в місті у 2005 році на 60-річчя "Великої Перемоги".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В рамках декомунізації у місті Нововолинськ 22 листопада знесли плиту – пам'ятний знак оборонцям укріпрайону поблизу ліцею №1. Демонтажу підлягають ще два об'єкти.Про це розповів Суспільному Нововолинський міський голова200-кілограмову плиту за допомогою ломів демонтували чотири працівники "Виробничого управління комунального господарства Нововолинської міськради" за допомогою трактора-навантажувача.Знак, сказав міський голова, буде знаходитися на території комунального підприємства."На останній черговій сесії було прийняте рішення депутатами міської ради з ініціативи громадськості. Зноситимуть об'єкти, які належать територіальній громаді", – зазначив посадовець.Також під дію декомунізаційного закону підпадають радянські мозаїчні панно на фасадах будинків у центрі міста, які знесуть згодом. Крім того, зі слів Бориса Карпуса, в місті є знак із радянською символікою, що знаходиться на приватній території, тож міськрада надіслала рекомендацію власнику про демонтаж. Де саме в місті такий знак розташований – міський голова не називає.Довідково: Пам'ятний знак оборонцям укріпрайону встановили в місті у 2005 році на 60-річчя "Великої Перемоги".

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