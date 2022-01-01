У Міноборони розповіли, чи є зараз загроза повторного наступу з Білорусі

У Міноборони розповіли, чи є зараз загроза повторного наступу з Білорусі
На сьогодні на білорусько-українському кордоні перебуває недостатня кількість ворожих сил для повторного наступу.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона зазначила, що у Білорусі фіксують рух техніки та особового складу, який триває там без особливих змін від початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

"Це війна і Росія так само, як і ми, припускаємо всі можливі сценарії, вони це так само роблять. Те, що це може бути запасним варіантом, планом "Б" або "В" – це можливо. Але з точки зору того, що повідомляють військові, говорити прямо на сьогоднішній день не можна, що там накопичено достатньо сил, щоб зараз відбулося вторгнення. Водночас не можна і заперечувати цю ймовірність. Тому наші Збройні сили перебувають у стані готовності, ми готові реагувати на виклики з Півночі", - наголосила Маляр.

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Теги: Маляр, наступ з Білорусі
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