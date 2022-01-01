У Міноборони розповіли, чи є зараз загроза повторного наступу з Білорусі
Сьогодні, 19:00
На сьогодні на білорусько-українському кордоні перебуває недостатня кількість ворожих сил для повторного наступу.
Про це в ефірі національного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Вона зазначила, що у Білорусі фіксують рух техніки та особового складу, який триває там без особливих змін від початку повномасштабного вторгнення Росії до України.
"Це війна і Росія так само, як і ми, припускаємо всі можливі сценарії, вони це так само роблять. Те, що це може бути запасним варіантом, планом "Б" або "В" – це можливо. Але з точки зору того, що повідомляють військові, говорити прямо на сьогоднішній день не можна, що там накопичено достатньо сил, щоб зараз відбулося вторгнення. Водночас не можна і заперечувати цю ймовірність. Тому наші Збройні сили перебувають у стані готовності, ми готові реагувати на виклики з Півночі", - наголосила Маляр.
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Про це в ефірі національного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Вона зазначила, що у Білорусі фіксують рух техніки та особового складу, який триває там без особливих змін від початку повномасштабного вторгнення Росії до України.
"Це війна і Росія так само, як і ми, припускаємо всі можливі сценарії, вони це так само роблять. Те, що це може бути запасним варіантом, планом "Б" або "В" – це можливо. Але з точки зору того, що повідомляють військові, говорити прямо на сьогоднішній день не можна, що там накопичено достатньо сил, щоб зараз відбулося вторгнення. Водночас не можна і заперечувати цю ймовірність. Тому наші Збройні сили перебувають у стані готовності, ми готові реагувати на виклики з Півночі", - наголосила Маляр.
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Сьогодні, 19:00
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