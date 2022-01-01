Волинь відправила гуманітарну допомогу військовим у Херсонську та Харківську області

Волинь відправила гуманітарну допомогу військовим у Херсонську та Харківську області
Волонтери з координаційного центру Ківерцівської міської ради відправили гуманітарну допомогу військовим у напрямку Харківської та Херсонської областей.

Про це повідомили в Ківерцівській міській раді.

Цей вантаж поїхав за призначенням в 14 та 63 окремі механізовані бригади.

Фільтри для води, ліхтарики, портативні газові плити, продукти харчування, засоби гігієни, каремати поїхали до бійців 14 та 63 окремих механізованих бригад.
Волинь відправила гуманітарну допомогу військовим у Херсонську та Харківську області
Волинь відправила гуманітарну допомогу військовим у Херсонську та Харківську області

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Теги: гуманітарна допомога, Волинь
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