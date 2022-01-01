Волинь відправила гуманітарну допомогу військовим у Херсонську та Харківську області





Про це повідомили в Ківерцівській міській раді.



Цей вантаж поїхав за призначенням в 14 та 63 окремі механізовані бригади.



Фільтри для води, ліхтарики, портативні газові плити, продукти харчування, засоби гігієни, каремати поїхали до бійців 14 та 63 окремих механізованих бригад.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волонтери з координаційного центру Ківерцівської міської ради відправили гуманітарну допомогу військовим у напрямку Харківської та Херсонської областей.Про це повідомили в Ківерцівській міській раді.Цей вантаж поїхав за призначенням в 14 та 63 окремі механізовані бригади.Фільтри для води, ліхтарики, портативні газові плити, продукти харчування, засоби гігієни, каремати поїхали до бійців 14 та 63 окремих механізованих бригад.

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