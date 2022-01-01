Волинські ветерани і родичі загиблих можуть отримати гроші на розвиток власної справи





Зокрема, Український ветеранський фонд Міністерства у справах ветеранів запустив програму фінансування ветеранського бізнесу «ВАРТО 2.0»,



Прийом заявок фінансування бізнесу на конкурсній основі триває до 26 листопада 2022 року.



Учасниками конкурсного відбору проєктів можуть бути:



▪️ветерани та члени сімей загиблих, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства як фізичні особи-підприємці;

▪️юридичні особи, зареєстровані не пізніше ніж за два роки до отримання фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани, члени сімей загиблих.



Подати заявку та докладніше прочитати про умови конкурсного відбору проєктів читайте на



Також запитання та уточнення щодо проєкту можна надсилати на пошту



Слід зазначити, що перший конкурс фінансування ветеранського бізнесу «ВАРТО» тривав з 5 вересня по 5 жовтня 2022 року. Переможцями в області стали 30 проєктів ветеранів-підприємців, а також родичів полеглих захисників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ветерани, а також родини загиблих захисників і захисниць, можуть отримати від 500 тисяч до мільйона гривень на розвиток власної справи.Зокрема, Український ветеранський фонд Міністерства у справах ветеранів запустив програму фінансування ветеранського бізнесу «ВАРТО 2.0», повідомляє відділ Міністерства у справах ветеранів України у Волинській області.Прийом заявок фінансування бізнесу на конкурсній основі триває до 26 листопада 2022 року.Учасниками конкурсного відбору проєктів можуть бути:▪️ветерани та члени сімей загиблих, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства як фізичні особи-підприємці;▪️юридичні особи, зареєстровані не пізніше ніж за два роки до отримання фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани, члени сімей загиблих.Подати заявку та докладніше прочитати про умови конкурсного відбору проєктів читайте на сайті фонду Також запитання та уточнення щодо проєкту можна надсилати на пошту [email protected] вказавши тему листа «Конкурс Проєктів», або телефонувати за номером +380963336833.Слід зазначити, що перший конкурс фінансування ветеранського бізнесу «ВАРТО» тривав з 5 вересня по 5 жовтня 2022 року. Переможцями в області стали 30 проєктів ветеранів-підприємців, а також родичів полеглих захисників.

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