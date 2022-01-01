Волинські ветерани і родичі загиблих можуть отримати гроші на розвиток власної справи
Сьогодні, 20:40
Ветерани, а також родини загиблих захисників і захисниць, можуть отримати від 500 тисяч до мільйона гривень на розвиток власної справи.
Зокрема, Український ветеранський фонд Міністерства у справах ветеранів запустив програму фінансування ветеранського бізнесу «ВАРТО 2.0», повідомляє відділ Міністерства у справах ветеранів України у Волинській області.
Прийом заявок фінансування бізнесу на конкурсній основі триває до 26 листопада 2022 року.
Учасниками конкурсного відбору проєктів можуть бути:
▪️ветерани та члени сімей загиблих, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства як фізичні особи-підприємці;
▪️юридичні особи, зареєстровані не пізніше ніж за два роки до отримання фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани, члени сімей загиблих.
Подати заявку та докладніше прочитати про умови конкурсного відбору проєктів читайте на сайті фонду.
Також запитання та уточнення щодо проєкту можна надсилати на пошту [email protected] вказавши тему листа «Конкурс Проєктів», або телефонувати за номером +380963336833.
Слід зазначити, що перший конкурс фінансування ветеранського бізнесу «ВАРТО» тривав з 5 вересня по 5 жовтня 2022 року. Переможцями в області стали 30 проєктів ветеранів-підприємців, а також родичів полеглих захисників.
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Зокрема, Український ветеранський фонд Міністерства у справах ветеранів запустив програму фінансування ветеранського бізнесу «ВАРТО 2.0», повідомляє відділ Міністерства у справах ветеранів України у Волинській області.
Прийом заявок фінансування бізнесу на конкурсній основі триває до 26 листопада 2022 року.
Учасниками конкурсного відбору проєктів можуть бути:
▪️ветерани та члени сімей загиблих, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства як фізичні особи-підприємці;
▪️юридичні особи, зареєстровані не пізніше ніж за два роки до отримання фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани, члени сімей загиблих.
Подати заявку та докладніше прочитати про умови конкурсного відбору проєктів читайте на сайті фонду.
Також запитання та уточнення щодо проєкту можна надсилати на пошту [email protected] вказавши тему листа «Конкурс Проєктів», або телефонувати за номером +380963336833.
Слід зазначити, що перший конкурс фінансування ветеранського бізнесу «ВАРТО» тривав з 5 вересня по 5 жовтня 2022 року. Переможцями в області стали 30 проєктів ветеранів-підприємців, а також родичів полеглих захисників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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