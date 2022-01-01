Волинські ветерани і родичі загиблих можуть отримати гроші на розвиток власної справи

Волинські ветерани і родичі загиблих можуть отримати гроші на розвиток власної справи
Ветерани, а також родини загиблих захисників і захисниць, можуть отримати від 500 тисяч до мільйона гривень на розвиток власної справи.

Зокрема, Український ветеранський фонд Міністерства у справах ветеранів запустив програму фінансування ветеранського бізнесу «ВАРТО 2.0», повідомляє відділ Міністерства у справах ветеранів України у Волинській області.

Прийом заявок фінансування бізнесу на конкурсній основі триває до 26 листопада 2022 року.

Учасниками конкурсного відбору проєктів можуть бути:

▪️ветерани та члени сімей загиблих, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства як фізичні особи-підприємці;
▪️юридичні особи, зареєстровані не пізніше ніж за два роки до отримання фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани, члени сімей загиблих.

Подати заявку та докладніше прочитати про умови конкурсного відбору проєктів читайте на сайті фонду.

Також запитання та уточнення щодо проєкту можна надсилати на пошту [email protected] вказавши тему листа «Конкурс Проєктів», або телефонувати за номером +380963336833.

Слід зазначити, що перший конкурс фінансування ветеранського бізнесу «ВАРТО» тривав з 5 вересня по 5 жовтня 2022 року. Переможцями в області стали 30 проєктів ветеранів-підприємців, а також родичів полеглих захисників.

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Теги: ветерани, власна справа
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