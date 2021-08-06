У Луцьку госпіталізували маму з двома дітьми через отруєння газом
Сьогодні, 21:15
В результаті витоку газу в луцькій багатоповерхівці на проспекті Перемоги, 23, отруїлись діти, яким 5 та 8 років, і їх мама. Усіх госпіталізували в лікарню.
Про це в коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив керівник обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль.
Причиною витоку стала робота газової колонки та витяжки. На місці працювали 3 бригади швидкої допомоги, які оперативно надали допомогу постраждалим. Маму та дітей віком 5 та 8 років ушпиталили, вони у задовільному стані.
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Про це в коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив керівник обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль.
Причиною витоку стала робота газової колонки та витяжки. На місці працювали 3 бригади швидкої допомоги, які оперативно надали допомогу постраждалим. Маму та дітей віком 5 та 8 років ушпиталили, вони у задовільному стані.
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