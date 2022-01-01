Місяць після ракетних ударів у Луцьку: в одному з пошкоджених будинків почали відновлювати дах





Про це розповів В'ячеслав Лимарь.



Загалом внаслідок ракетної атаки 22 жовтня у Луцьку були пошкоджені 12 будинків. Дім В'ячеслава Лимаря зазнав найбільших руйнувань, у нього влучила частина ракети.



Одразу після обстрілу та ліквідації пожежі дах будинку тимчасово застелили брезентом, щоб захиститись від дощів.



"Мені зараз найголовніше – щоб зараз накрили дах і вікна вставити, а далі будемо по ходу дій бачити, що там – чи своїми силами, чи не своїми. В принципі, можна було і швидше. Так вже як вийшло", – каже власник будинку. Додає: гроші на відновлення виділила міська рада. Яку суму – не знає. Підрядник привіз шифер і робітників.



Обійстя Орисі та Миколи Жуковських – неподалік від місця влучання. Через вибухову хвилю стіна дерев’яної хати відійшла на 15 сантиметрів. Власниця каже: закріпили і відновили її самостійно, бо жити в аварійній будівлі було страшно.



"Поміняли, самі купили бойлера, умивальника, кабінку душову відремонтували, бо все ж було розбите. Робили за свої гроші. Я казала: я не хочу вже нічого, тільки б вже більше на мене нічого не летіло. Подавали заявку, все, нічого", – розповіла Орися Жуковська.



Під час обстрілу пошкоджень зазнала також територія одного з підприємств. Місця руйнувань частково відновили, на компенсацію подали документи, але на неї мало розраховують, про це телефоном Суспільному повідомив власник Ігор Гупало.



Аби була можливість працювати, орендарі заклеїли розбиті вікна плівкою.



Попередній кошторис ремонтних робіт оцінювали у мільйон 300 тисяч гривень. Скільком власникам будинків компенсують збитки або оплатять ремонтні роботи та чи вистачить на це виділених грошей – Суспільне намагалися з'ясувати у керівника міського департаменту житлово-комунального господарства Миколи Осіюка. Надати коментар він пообіцяв згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22 листопада, рівно через місяць після ракетного удару російських військ по об’єкту енергетичної інфраструктури у Луцьку, в одному з пошкоджених будинків почали відновлювати дах.Про це розповів Суспільному власник хатиЗагалом внаслідок ракетної атаки 22 жовтня у Луцьку були пошкоджені 12 будинків. Дім В'ячеслава Лимаря зазнав найбільших руйнувань, у нього влучила частина ракети.Одразу після обстрілу та ліквідації пожежі дах будинку тимчасово застелили брезентом, щоб захиститись від дощів."Мені зараз найголовніше – щоб зараз накрили дах і вікна вставити, а далі будемо по ходу дій бачити, що там – чи своїми силами, чи не своїми. В принципі, можна було і швидше. Так вже як вийшло", – каже власник будинку. Додає: гроші на відновлення виділила міська рада. Яку суму – не знає. Підрядник привіз шифер і робітників.Обійстя– неподалік від місця влучання. Через вибухову хвилю стіна дерев’яної хати відійшла на 15 сантиметрів. Власниця каже: закріпили і відновили її самостійно, бо жити в аварійній будівлі було страшно."Поміняли, самі купили бойлера, умивальника, кабінку душову відремонтували, бо все ж було розбите. Робили за свої гроші. Я казала: я не хочу вже нічого, тільки б вже більше на мене нічого не летіло. Подавали заявку, все, нічого", – розповіла Орися Жуковська.Під час обстрілу пошкоджень зазнала також територія одного з підприємств. Місця руйнувань частково відновили, на компенсацію подали документи, але на неї мало розраховують, про це телефоном Суспільному повідомив власник Ігор Гупало.Аби була можливість працювати, орендарі заклеїли розбиті вікна плівкою.Попередній кошторис ремонтних робіт оцінювали у мільйон 300 тисяч гривень. Скільком власникам будинків компенсують збитки або оплатять ремонтні роботи та чи вистачить на це виділених грошей – Суспільне намагалися з'ясувати у керівника міського департаменту житлово-комунального господарства. Надати коментар він пообіцяв згодом.

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