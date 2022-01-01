Погода у Луцьку на завтра, 23 листопада

У Луцьку 22 листопада протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Починаючи з середини дня йтиме дрібний дощ зі снігом, який до вечора стане ще сильнішим.Про це інформує Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі підніметься від 1° морозу до 1° тепла.Народний прогноз погоди: 23 листопада вшановується пам’ять апостолів Ераста, Олімпа, Родиона. У народі казали: “З Ераста чекай льодяного насту”. Іній на деревах передвіщав мороз, а туман — тепло. Однак, якщо цього дня на деревах іній лежав зранку, то до самого Введення (4 грудня) морози будуть змінюватися відлигою. Погода у цей час дуже мінлива: “Ераст на все гаразд: і на холод, і на голод, і на хуртовину”.