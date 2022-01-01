У Луцьку під мостом застряг будівельний кран. ФОТО
Сьогодні, 16:26
У Луцьку під мостом, який з’єднує проспекти Перемоги та Соборності застряг будівельний кран.
Про це Віснику повідомили очевидці.
Неподалік, у цьому районі будують житловий квартал і «трюк» з перевезенням крану під мостом виконують не вперше, проте цього разу щось пішло не так.
Будівельники понад годину визволяли техніку. Зрештою транспортування крана вдалося продовжити у супроводі патрульної поліції.
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Про це Віснику повідомили очевидці.
Неподалік, у цьому районі будують житловий квартал і «трюк» з перевезенням крану під мостом виконують не вперше, проте цього разу щось пішло не так.
Будівельники понад годину визволяли техніку. Зрештою транспортування крана вдалося продовжити у супроводі патрульної поліції.
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