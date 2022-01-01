У Луцьку під мостом застряг будівельний кран. ФОТО

У Луцьку під мостом застряг будівельний кран. ФОТО
У Луцьку під мостом, який з’єднує проспекти Перемоги та Соборності застряг будівельний кран.

Про це Віснику повідомили очевидці.

Неподалік, у цьому районі будують житловий квартал і «трюк» з перевезенням крану під мостом виконують не вперше, проте цього разу щось пішло не так.

Будівельники понад годину визволяли техніку. Зрештою транспортування крана вдалося продовжити у супроводі патрульної поліції.
У Луцьку під мостом застряг будівельний кран. ФОТО

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Теги: будівельний кран, Луцьк, застряг
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