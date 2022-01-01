У волинській теробороні служить «Циган»

Юрій з позивним «Циган».



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У цивільному житті Юрій був будівельником – працював мулярем. Це вже його третій прихід до війська: в юності була «строчка», згодом АТО, а 25 лютого 2022 року «Циган» вже був у лавах Волинської бригади тероборони.



«Мене ще в 2014-му комбат так прозвав – відтоді цей позивний і «приклеївся»», – розповідає чоловік.



Вдома на чоловіка з Перемогою чекають дружина, донька та син. А ще – східноєвропейська вівчарка Жуля, яка вже розміняла другий десяток.



«Ми на своїй землі! І ми їх на наше подвір’я не звали! Присунулися без запрошення – одержать сповна!», - каже Юрій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У волинській теробороні служить боєцьз позивним «Циган».Про це інформує 100 Окрема бригада ТрО Волині.У цивільному житті Юрій був будівельником – працював мулярем. Це вже його третій прихід до війська: в юності була «строчка», згодом АТО, а 25 лютого 2022 року «Циган» вже був у лавах Волинської бригади тероборони.«Мене ще в 2014-му комбат так прозвав – відтоді цей позивний і «приклеївся»», – розповідає чоловік.Вдома на чоловіка з Перемогою чекають дружина, донька та син. А ще – східноєвропейська вівчарка Жуля, яка вже розміняла другий десяток.«Ми на своїй землі! І ми їх на наше подвір’я не звали! Присунулися без запрошення – одержать сповна!», - каже Юрій.

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