У волинській теробороні служить «Циган»
Сьогодні, 15:59
У волинській теробороні служить боєць Юрій з позивним «Циган».
Про це інформує 100 Окрема бригада ТрО Волині.
У цивільному житті Юрій був будівельником – працював мулярем. Це вже його третій прихід до війська: в юності була «строчка», згодом АТО, а 25 лютого 2022 року «Циган» вже був у лавах Волинської бригади тероборони.
«Мене ще в 2014-му комбат так прозвав – відтоді цей позивний і «приклеївся»», – розповідає чоловік.
Вдома на чоловіка з Перемогою чекають дружина, донька та син. А ще – східноєвропейська вівчарка Жуля, яка вже розміняла другий десяток.
«Ми на своїй землі! І ми їх на наше подвір’я не звали! Присунулися без запрошення – одержать сповна!», - каже Юрій.
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Про це інформує 100 Окрема бригада ТрО Волині.
У цивільному житті Юрій був будівельником – працював мулярем. Це вже його третій прихід до війська: в юності була «строчка», згодом АТО, а 25 лютого 2022 року «Циган» вже був у лавах Волинської бригади тероборони.
«Мене ще в 2014-му комбат так прозвав – відтоді цей позивний і «приклеївся»», – розповідає чоловік.
Вдома на чоловіка з Перемогою чекають дружина, донька та син. А ще – східноєвропейська вівчарка Жуля, яка вже розміняла другий десяток.
«Ми на своїй землі! І ми їх на наше подвір’я не звали! Присунулися без запрошення – одержать сповна!», - каже Юрій.
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