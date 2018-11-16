Як волинянам не натрапити на гачок шахраїв. ВІДЕО

Щодня на лінію 102 надходить по кілька повідомлень, коли громадяни стають жертвами шахраїв. Спритники діють різними методами: представляються банківськими працівниками, пропонують зареєструватись для отримання соціальної допомоги, надсилають посилання на фішингові сайти, зламують сторінки в соціальних мережах і випрошують гроші, телефонують на стаціонарні номери людям похилого віку під приводом вимагання коштів, бо родич нібито в біді, тощо.Про це розповіли у поліції Волині.На всі такі повідомлення поліція оперативно реагує. І чим швидше потерпілі звернуться на 102, тим поліцейські швидше відреагують та вийдуть на слід зловмисників. Варто розуміти, що діють шахраї не поодинці, а групами: до прикладу, один може телефонувати і виманювати гроші, а інший вже стоятиме біля дверей в готовності їх забрати у вас.За 10 місяців 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань зареєстровано майже 950 кримінальних проваджень за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 КК України – шахрайство.Громадяни також мають бути більш свідомими і виконувати елементарні правила: - у жодному разі не повідомляти персональні дані та дані банківських карток і паролі до них, - не переходити на невідомі сайти, не відкривати незрозумілих посилань, здійснювати операції з купівлі-продажу лише на офіційному сайті, - не оплачувати наперед за товари і послуги, - перевіряти стан здоров’я рідних, зателефонувати їм перш, ніж віддавати кошти пройдисвітам на нібито операцію чи «вирішення питань», - негайно звертатись на лінію 102, якщо отримали підозрілий дзвінок чи візит невідомих.