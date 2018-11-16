Як волинянам не натрапити на гачок шахраїв. ВІДЕО

Як волинянам не натрапити на гачок шахраїв. ВІДЕО
Щодня на лінію 102 надходить по кілька повідомлень, коли громадяни стають жертвами шахраїв. Спритники діють різними методами: представляються банківськими працівниками, пропонують зареєструватись для отримання соціальної допомоги, надсилають посилання на фішингові сайти, зламують сторінки в соціальних мережах і випрошують гроші, телефонують на стаціонарні номери людям похилого віку під приводом вимагання коштів, бо родич нібито в біді, тощо.

Про це розповіли у поліції Волині.

На всі такі повідомлення поліція оперативно реагує. І чим швидше потерпілі звернуться на 102, тим поліцейські швидше відреагують та вийдуть на слід зловмисників. Варто розуміти, що діють шахраї не поодинці, а групами: до прикладу, один може телефонувати і виманювати гроші, а інший вже стоятиме біля дверей в готовності їх забрати у вас.

За 10 місяців 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань зареєстровано майже 950 кримінальних проваджень за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 КК України – шахрайство.

Громадяни також мають бути більш свідомими і виконувати елементарні правила: - у жодному разі не повідомляти персональні дані та дані банківських карток і паролі до них, - не переходити на невідомі сайти, не відкривати незрозумілих посилань, здійснювати операції з купівлі-продажу лише на офіційному сайті, - не оплачувати наперед за товари і послуги, - перевіряти стан здоров’я рідних, зателефонувати їм перш, ніж віддавати кошти пройдисвітам на нібито операцію чи «вирішення питань», - негайно звертатись на лінію 102, якщо отримали підозрілий дзвінок чи візит невідомих.


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Теги: гачок шахраїв, Волинь, поліція, попередження
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