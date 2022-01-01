Резніков розповів, скільки ракет залишилося у росіян на сьогодні

Резніков розповів, скільки ракет залишилося у росіян на сьогодні
Міністр оборони України Олексій Резніков показав, скільки ракет залишилося у російської армії після дев'яти місяців війни в Україні.

Інфографіку він оприлюднив у Twitter.

Зокрема, у РФ залишилося 118 «Іскандерів», 347 ракет «Онікс», 6980 ракет С-300, 229 «Калібрів», 132 Х-101, 150 Х-555 та 43 «Кинжали».

«Чотири ворога російського ракетного арсеналу: блискучі українські сили протиповітряної оборони; невмілі російські ракетні сили; санкції; час. Давайте демілітаризуємо державу-терориста, щоб жити у світі», – зазначив Резніков.

Резніков розповів, скільки ракет залишилося у росіян на сьогодні

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Теги: Резніков, ракети, РФ
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