Резніков розповів, скільки ракет залишилося у росіян на сьогодні

Олексій Резніков показав, скільки ракет залишилося у російської армії після дев'яти місяців війни в Україні.



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Зокрема, у РФ залишилося 118 «Іскандерів», 347 ракет «Онікс», 6980 ракет С-300, 229 «Калібрів», 132 Х-101, 150 Х-555 та 43 «Кинжали».



«Чотири ворога російського ракетного арсеналу: блискучі українські сили протиповітряної оборони; невмілі російські ракетні сили; санкції; час. Давайте демілітаризуємо державу-терориста, щоб жити у світі», – зазначив Резніков.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборони Українипоказав, скільки ракет залишилося у російської армії після дев'яти місяців війни в Україні.Інфографіку він оприлюднив у Twitter Зокрема, у РФ залишилося 118 «Іскандерів», 347 ракет «Онікс», 6980 ракет С-300, 229 «Калібрів», 132 Х-101, 150 Х-555 та 43 «Кинжали».«Чотири ворога російського ракетного арсеналу: блискучі українські сили протиповітряної оборони; невмілі російські ракетні сили; санкції; час. Давайте демілітаризуємо державу-терориста, щоб жити у світі», – зазначив Резніков.

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