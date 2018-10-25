Верховна Рада звільнила волонтерів від сплати податків із зібраних цього року грошей





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Волонтерам радять до кінця року зареєструватись у Реєстрі, щоб звільнити від оподаткування зібрані й витрачені на армію кошти.



Законопроєкт передбачає розширення можливих напрямків витрат волонтерів з Реєстру з урахуванням повномасштабної російської агресії, пояснила голова політичної партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.



Відтепер до оподатковуваного доходу осіб, внесених до Реєстру волонтерів, не включатиметься сума отриманої благодійної допомоги, якщо в період воєнного і надзвичайного стану вона витрачена на користь учасників бойових дій по всій Україні, працівників цивільного захисту та членів їхніх сімей, вимушених переселенців із зон бойових дій по всій Україні.



За словами Шуляк, звільнення від оподаткування поширюється не лише на попередній звітний рік та майбутні періоди, але й на початок поточного звітного року до того моменту, як людину внесли до Реєстру волонтерів.



Норма працює до кінця 2022 року. «До кінця року раджу всім зареєструватись у Реєстрі волонтерів для того, щоб звільнити від оподаткування зібрані і витрачені на ЗСУ кошти», – зазначив народний депутат Роман Грищук.



За його словами, зробити це можна в територіальному відділі податкової служби. Для цього потрібна довідка з банку про номер рахунку, на який збиралися кошти, заява, копія паспорта і коду.



Також Грищук зазначив, що парламент в цілому прийняв два закони. Перший максимально спрощує процедуру потрапляння в Реєстр і створює можливість це зробити в «Дії» в декілька кліків. «Ми на законодавчому рівні прибрали довідку з банку, через яку унеможливлювалось подання онлайн, і необхідність копії ідентифікаційного, який і так є в податкової», – додав він.



Другим законом, за словами Грищука, чітко прописано в Податковому кодексі, що звільняється від оподаткування весь рік, починаючи з 24 лютого і до моменту реєстрації волонтера в Реєстрі. А не тільки зібрана і витрачена після реєстрації сума.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада вдосконалила механізм звільнення від оподаткування благодійної допомоги, зібраної волонтерами. Відповідний законопроєкт №7492 ухвалено в цілому 16 листопада.Про це пише Forbes Волонтерам радять до кінця року зареєструватись у Реєстрі, щоб звільнити від оподаткування зібрані й витрачені на армію кошти.Законопроєкт передбачає розширення можливих напрямків витрат волонтерів з Реєстру з урахуванням повномасштабної російської агресії, пояснила голова політичної партії «Слуга Народу»Відтепер до оподатковуваного доходу осіб, внесених до Реєстру волонтерів, не включатиметься сума отриманої благодійної допомоги, якщо в період воєнного і надзвичайного стану вона витрачена на користь учасників бойових дій по всій Україні, працівників цивільного захисту та членів їхніх сімей, вимушених переселенців із зон бойових дій по всій Україні.За словами Шуляк, звільнення від оподаткування поширюється не лише на попередній звітний рік та майбутні періоди, але й на початок поточного звітного року до того моменту, як людину внесли до Реєстру волонтерів.Норма працює до кінця 2022 року. «До кінця року раджу всім зареєструватись у Реєстрі волонтерів для того, щоб звільнити від оподаткування зібрані і витрачені на ЗСУ кошти», – зазначив народний депутатЗа його словами, зробити це можна в територіальному відділі податкової служби. Для цього потрібна довідка з банку про номер рахунку, на який збиралися кошти, заява, копія паспорта і коду.Також Грищук зазначив, що парламент в цілому прийняв два закони. Перший максимально спрощує процедуру потрапляння в Реєстр і створює можливість це зробити в «Дії» в декілька кліків. «Ми на законодавчому рівні прибрали довідку з банку, через яку унеможливлювалось подання онлайн, і необхідність копії ідентифікаційного, який і так є в податкової», – додав він.Другим законом, за словами Грищука, чітко прописано в Податковому кодексі, що звільняється від оподаткування весь рік, починаючи з 24 лютого і до моменту реєстрації волонтера в Реєстрі. А не тільки зібрана і витрачена після реєстрації сума.

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