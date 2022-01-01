В освітньому хабі у Луцьку навчали флористиці. ФОТО. ВІДЕО

В освітньому хабі у Луцьку навчали флористиці. ФОТО. ВІДЕО
В освітньому хабі, який діє на базі Луцького технічного коледжу, лучани та переселенці безплатно вивчають флористику, і опановують нові професії.

Про це розповіла Суспільному координаторка проєкту Наталія Журавльова.

Наразі в хабі навчаються пів сотні людей.

"У нас існують курси вивчення англійської мови, є навчальні програми як для дітей, так і для дорослих. Це така можливість за короткий час отримати нові навички", – каже координаторка.
В освітньому хабі у Луцьку навчали флористиці. ФОТО. ВІДЕО

Як розповіла учасниця курсу флористики Ірина Касянчук, прийшла у хаб, щоб заспокоїтися та відволіктися. На Волинь жінка переїхала з Миколаєва.

"Вже не витримувала нервова система і переїхали сюди. Чоловік у мене загинув, тому…якби тут не ці люди, то, мабуть, би не знаю як було б", – розповіла жінка.
В освітньому хабі у Луцьку навчали флористиці. ФОТО. ВІДЕО

Поліна Хараман з Донеччини, за професією вчителька. Як розповіла жінка, флористикою раніше не цікавилася.

"Тільки при зборці дітей в школу, вдома нарізала і потім щось там ліпила. Я викладаю в ліцеї. В нас ще досі ідуть заняття дистанційно, вирішила навчитися новому", – каже жінка.
В освітньому хабі у Луцьку навчали флористиці. ФОТО. ВІДЕО

Як розповіла координаторка Наталія Журавльова, після завершення навчання, учасники отримають сертифікати. За її словами, невдовзі в освітньому хабі планують розпочати курси кухарів, екскурсоводів і кравчинь-вишивальниць.


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Теги: Луцьк, освітній хаб, флористика
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